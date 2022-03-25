美陸軍「綠扁帽」悄悄訓練烏軍 助增加戰場優勢
福斯數位新聞(Fox News Digital)24日報導，俗稱綠扁帽(Army Green Beret)的陸軍特種部隊(Army Special Forces)，雖然沒有直接參與俄烏戰爭，卻悄悄扮演了讓烏克蘭軍隊增加戰場優勢的重要角色。
已退休綠扁帽特等士官長摩爾(Martin Moore)接受專訪時說，陸軍特種部隊是以極為嚴肅的態度看待烏克蘭。
俄羅斯2014年併吞克里米亞之後，烏克蘭軍隊開始推動現代化，為日後俄羅斯可能進一步侵略烏克蘭國土預做防備。報導指出，當時美軍很快為烏克蘭提供協助，綠扁帽承擔起訓練烏克蘭軍隊的關鍵任務。
摩爾說，綠扁帽很快基於保護烏克蘭的目標為烏軍提供訓練，「沒有人比綠扁帽更精通於訓練，這些都是非常懂得如何傳授的人」。
報導指出，海軍海豹突擊隊(Navy SEAL)等精英團隊向來受到高度矚目，綠扁帽則分布於世界各地，協助當地軍隊為類似現在烏克蘭面臨的戰爭衝突預做準備。摩爾說，綠扁帽對於提供訓練，通常極為低調。
他說：「他們做的事情很不一樣。他們深入其他人到不了的地方，想辦法找出可能性。」
摩爾分析，綠扁帽就是一種「力量乘數」(force multiplier) ，能夠協助與其合作的各國軍隊提高戰鬥能力。他說，綠扁帽任務重心並非「突襲與伏襲」(raids and ambushes)，而是對於軍事行動的整體環境掌握「無與倫比的深入了解」。
報導指出，綠扁帽成員受訓過程中必須學習外語，還要對於奉派前往執行任務的區域接受政治、經濟、文化等訓練課程。這些特殊的受訓背景，讓綠扁帽成員能夠與外國部隊在合作過程中密切配合，某些時候甚至並肩作戰。
從2014年開始，綠扁帽與陸軍國民兵便在烏克蘭西部的亞沃利夫戰鬥訓練中心(Yavoriv Combat Training Center)為烏軍提供諮詢及訓練，包括如何成立有能力與俄軍打游擊戰的民兵組織。
亞沃利夫戰鬥訓練中心13日遭受俄軍火箭攻擊，共計13人死亡，但美國人員早在2月間已撤離到德國。
摩爾說，綠扁帽部隊從亞沃利夫戰鬥訓練中心撤離之後，在歐洲的任務並未結束，仍持續與盟邦合作，為俄羅斯侵略行動恐將擴大預做準備。
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