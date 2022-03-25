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美陸軍「綠扁帽」悄悄訓練烏軍 助增加戰場優勢

記者顏伶如／綜合報導
被稱「綠扁帽」的美國陸軍特種部隊過去數年一直在烏克蘭西部的訓練中心為烏軍提供諮詢及訓練，包括如何成立有能力與俄軍打游擊戰的民兵組織。圖為烏軍特種部隊演習。（取自陸軍官網）
被稱「綠扁帽」的美國陸軍特種部隊過去數年一直在烏克蘭西部的訓練中心為烏軍提供諮詢及訓練，包括如何成立有能力與俄軍打游擊戰的民兵組織。圖為烏軍特種部隊演習。（取自陸軍官網）

福斯數位新聞(Fox News Digital)24日報導，俗稱綠扁帽(Army Green Beret)的陸軍特種部隊(Army Special Forces)，雖然沒有直接參與俄烏戰爭，卻悄悄扮演了讓烏克蘭軍隊增加戰場優勢的重要角色。

退休綠扁帽特等士官長摩爾(Martin Moore)接受專訪時說，陸軍特種部隊是以極為嚴肅的態度看待烏克蘭。

俄羅斯2014年併吞克里米亞之後，烏克蘭軍隊開始推動現代化，為日後俄羅斯可能進一步侵略烏克蘭國土預做防備。報導指出，當時美軍很快為烏克蘭提供協助，綠扁帽承擔起訓練烏克蘭軍隊的關鍵任務。

摩爾說，綠扁帽很快基於保護烏克蘭的目標為烏軍提供訓練，「沒有人比綠扁帽更精通於訓練，這些都是非常懂得如何傳授的人」。

報導指出，海軍海豹突擊隊(Navy SEAL)等精英團隊向來受到高度矚目，綠扁帽則分布於世界各地，協助當地軍隊為類似現在烏克蘭面臨的戰爭衝突預做準備。摩爾說，綠扁帽對於提供訓練，通常極為低調。

他說：「他們做的事情很不一樣。他們深入其他人到不了的地方，想辦法找出可能性。」

摩爾分析，綠扁帽就是一種「力量乘數」(force multiplier) ，能夠協助與其合作的各國軍隊提高戰鬥能力。他說，綠扁帽任務重心並非「突襲與伏襲」(raids and ambushes)，而是對於軍事行動的整體環境掌握「無與倫比的深入了解」。

報導指出，綠扁帽成員受訓過程中必須學習外語，還要對於奉派前往執行任務的區域接受政治、經濟、文化等訓練課程。這些特殊的受訓背景，讓綠扁帽成員能夠與外國部隊在合作過程中密切配合，某些時候甚至並肩作戰。

從2014年開始，綠扁帽與陸軍國民兵便在烏克蘭西部的亞沃利夫戰鬥訓練中心(Yavoriv Combat Training Center)為烏軍提供諮詢及訓練，包括如何成立有能力與俄軍打游擊戰的民兵組織。

亞沃利夫戰鬥訓練中心13日遭受俄軍火箭攻擊，共計13人死亡，但美國人員早在2月間已撤離到德國。

摩爾說，綠扁帽部隊從亞沃利夫戰鬥訓練中心撤離之後，在歐洲的任務並未結束，仍持續與盟邦合作，為俄羅斯侵略行動恐將擴大預做準備。

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