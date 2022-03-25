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烏軍在基輔附近反攻 重創俄艦 喊話俄軍：不投降就死

編譯洪毅／綜合24日電
烏克蘭海軍24日發布的照片及影片顯示，俄羅斯海軍370呎長的船塢登陸艦「奧斯克號」(Orsk)遭到攻擊，起火燃燒而冒出濃濃煙霧。（Getty Images）
烏克蘭海軍24日發布的照片及影片顯示，俄羅斯海軍370呎長的船塢登陸艦「奧斯克號」(Orsk)遭到攻擊，起火燃燒而冒出濃濃煙霧。（Getty Images）

俄羅斯入侵烏克蘭滿一個月，在北面，俄軍企圖奪下烏國首都基輔，但迄今收效甚微，烏軍甚至已準備反攻，以及擊退進犯俄軍；而在南面，馬立波(Mariupol)的戰況依然激烈而血腥，烏軍還在俄軍占領城鎮重創停泊在別爾江斯克(Berdyansk)港的船塢登陸艦，為目前已知首艘遭到重創的俄軍主要艦艇。

負責防守基輔的將領之一、克雷申科(Andrea Kryshenko)23日表示，烏軍在過去兩天成功收復基輔周遭的「重要失土」，俄軍進攻北部切爾尼戈夫(Chernihiv)的戰事已停滯；「我們要解放所有失土，所以我們當然要反攻，擊潰他們(俄軍)」。

烏克蘭國防部22日稱已成功收復基輔以西40哩的城鎮馬卡里夫(Makariv)，23日收復布查(Bucha)、伊爾平(Irpin)、霍斯托梅爾(Hostomel)等地；若烏軍的說法為真，代表在基輔周遭的俄軍反而有陷入包圍的危險，烏國前防長波利亞科夫(Leonid Polyakov)就說，「他們接下來只有兩個選擇，陣亡或投降」。

難以證實烏軍是否真的在過去兩天取得扭轉局勢的戰果，不過一名美國國防部官員向國家廣播公司(NBC)證實，進攻首都的俄軍曾經距離基輔以東12哩，但烏軍宣稱發動反攻的兩天後，目前俄軍已經撤退到距離基輔34哩處；哥倫比亞廣播公司(CBS)在烏克蘭的記者也說，進攻的俄軍地面部隊已「明顯停滯」。

在南面，烏軍在馬立波以西50哩、由俄軍占領的城市別爾江斯克取得戰果；烏克蘭海軍24日發布的多張照片及影片顯示，俄羅斯海軍370呎長的船塢登陸艦「奧斯克號」(Orsk)遭到攻擊，起火燃燒而冒出濃濃煙霧，另外還有兩艘軍艦正在駛離港口，其中一艘疑亦受創。

美國海軍學院(USNI)專欄作家薩頓(H I Sutton)表示，這些影像的真實性應該是「毋庸置疑」，即一艘軍艦遭到重創，這是烏軍已知迄今為止成功打擊的最大軍艦，也是俄軍的「難堪損失」。

雖然許多戰事的消息尚難以完整證實，但可以確信的是，固然烏軍目前仍處下風且傷亡慘重，但俄軍進展遠非外界預期的順利，損失亦十分驚人；在這樣的情況下，反讓外界擔憂俄羅斯總統普亭會下令動用更致命性的武器，包括生化武器或核武，讓戰爭愈發血腥。

在烏克蘭軍隊向入侵俄軍展開反攻，並呼籲俄軍要麼投降，要麼死路一條之際，烏克蘭總統...
在烏克蘭軍隊向入侵俄軍展開反攻，並呼籲俄軍要麼投降，要麼死路一條之際，烏克蘭總統澤倫斯基24日晚現身基輔街頭，為軍人和市民打氣。（美聯社）
烏克蘭軍連日來在首都基輔周圍展開反攻，擊退進犯俄軍，成功收復基輔周遭的失土。圖為...
烏克蘭軍連日來在首都基輔周圍展開反攻，擊退進犯俄軍，成功收復基輔周遭的失土。圖為烏克蘭軍人24日在基輔北郊用雙筒望遠鏡觀察敵情。（路透）

烏克蘭 俄羅斯 國防部

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