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普亭恐動用核化武 白宮成立「虎隊」研擬應急方案

編譯郭宣含／綜合24日電
因戰事受挫，俄羅斯總統普亭訴諸生化武器或核武的可能性增加，美國與盟友為此研擬多種應急方案。圖為基輔郊區一座倉庫24日被俄羅斯砲彈擊中，冒出濃煙。(Getty Images)
因戰事受挫，俄羅斯總統普亭訴諸生化武器或核武的可能性增加，美國與盟友為此研擬多種應急方案。圖為基輔郊區一座倉庫24日被俄羅斯砲彈擊中，冒出濃煙。(Getty Images)

「紐約時報」報導，白宮已悄悄召集一群國安官員組成「虎隊」(Tiger Team)，為美國與盟友研擬多種應急方案，以因應萬一俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)因戰事受挫，而訴諸生化武器或核武的情況。

多名參與人士透露，「虎隊」正持續評估，以因應普亭入侵北約領土，並攻擊將武器和援助運至烏克蘭的車隊；「虎隊」每周閉門會晤三次，也評估俄國是否有意擴大戰場至鄰國摩爾多瓦(Moldova)和喬治亞(Georgia)，以及歐洲國家該如何為數十年未見的大批難民潮做好準備。

這些應急方案也是24日北約布魯塞爾(Brussels)特別峰會的討論重點；紐時指出，一個月前，這些情況還只是紙上談兵，但當下白宮與北約均有共識，俄國恐使出最強大武器來擺脫軍事僵局。

消息人士指出，俄國展開侵略後四天，國安顧問蘇利文(Jake Sullivan)2月28日簽署備忘錄成立「虎隊」和第二個小隊；「虎隊」是安排嚴峻制裁、北約國家增兵和提供武器給烏克蘭軍隊的幕後重要推手，第二個小隊則評估普亭入侵烏克蘭後，美國提升地緣政治地位的長期機會。

紐時指出，「虎隊」重要任務之一是評估迫使北約在烏克蘭用武的臨界點。拜登已明言，他極度不願派兵，擔心直接與俄國對峙，可能使衝突失控，「那將會是第三次世界大戰」。

雖然美國官員認為，普亭投擲核武的機率很小，但俄國一再提醒有核武在手，讓華府對此保持高度警戒。

一名美國官員表示，拜登堅持不會派美軍到烏克蘭，但這不表示拜登政府不會認真評估臨界點，萬一過了此門檻，拜登將改變立場，或準備因應使用大規模毀滅性武器的後果。

一名資深政府官員表示，俄國只要使用任何「小型」戰術核彈，就算是攻擊烏克蘭而非北約國家，這都表示美國和北約可能改變不參戰的態度，「前景變得難測」(all bets are off)。

紐時報導，如果普亭蓄意攻擊北約國家，北約軍力將團結對付俄國，北約還可能派軍至烏克蘭。拉脫維亞國防部長帕布瑞克斯(Artis Pabriks)表示：「普亭這麼做的話，差不多就是把我們都捲進烏克蘭(戰事)，他無法避免這種情況，我想他沒那麼笨。」

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