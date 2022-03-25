烏克蘭「智退俄軍」收復馬卡里夫？原來是大內宣

烏國政府宣稱收復了馬卡里夫市，其實仍在戰火中；圖為被摧毀的運兵車。（美聯社）

烏克蘭 政府軍23日大肆宣揚烏軍勇敢逼退俄羅斯部隊，烏克蘭武裝士兵看守首都基輔西部的檢查哨，看似基輔全在烏軍掌握之中；國際媒體爭相報導，烏軍智退俄軍；然而，「華盛頓郵報」一組記者23日實際探查發現，事實並非如此，烏國政府宣稱收復的戰略市鎮馬卡里夫(Makariv)仍是前線。

華郵 記者進入馬卡里夫後，烏軍喝令他們盡速離開，警告俄國 飛彈即將來襲；不久後，俄國火箭與飛彈落下，爆炸聲響震耳欲聾，硝煙四起。

馬卡里夫市長托卡(Vadim Tokar)在砲彈落地後不久，在該城郊區說：「軍方沒有控制整個馬卡里夫，只有一部分。」

馬卡里夫的情況揭露了俄烏戰爭的兩個層面，一是實際戰場，一是政府鼓舞士氣的宣傳戰。

華郵記者赴馬卡里夫現場 仍見砲擊不斷

烏國政府宣稱收復了馬卡里夫市，其實仍在戰火中；圖為烏軍在坦克車上巡邏。（路透）

俄國在開戰以來，積極宣傳錯誤資訊，始於俄國總統普亭宣稱烏克蘭發生種族屠殺作為入侵藉口；如今，烏克蘭中央政府官員如今也拿馬卡里夫的戰況做文章。

報導指出，走一趟馬卡里夫就能看清資訊戰迷霧中的真相。

華郵記者逐漸發現，很難獨立前往基輔郊外查核事實，不僅因為砲擊不斷，也因為俄軍攻掠導致前線分野瞬息萬變。

基輔警察局長涅比托夫(Andriy Nebytov)21日造訪馬卡里夫，並於臉書(Facebook)發布當地真相，寫道「這座城市不斷遭敵軍空襲轟炸，屋頂、窗戶燒出大洞，街頭空蕩無人，建築不是遭破壞就是全毀。」

涅比托夫22日貼出他造訪的影片，耳邊傳來鼓舞軍心的歌聲，但可見不少烏克蘭國旗和建築遭俄國砲彈打成蜂窩的景象。

烏克蘭國防部22日宣傳馬卡里夫獲得救贖，「多虧了捍衛者的驍勇行徑，烏克蘭國旗再次於馬卡里夫飄揚，俄軍被趕跑」。

資深政府官員持續宣稱，馬卡里夫脫離俄軍魔爪。

基輔市長克里欽科(Vitali Klitschko)23日說：「根據官方消息，小城馬卡里夫和伊爾平(Irpin)大多數地區已由烏軍奪回掌控權。」

托卡23日表示，官方消息與當地情況天差地遠，俄軍仍整控該城約15%的地區，俄軍占領當地已三周，沒有跡象顯示逃離城鎮的1萬5000位居民返回家園。