陰謀論？美極右派認同俄出兵 成了普亭傳聲筒

圖為烏軍在陣地防範攻擊。（路透）

俄羅斯 入侵烏克蘭 屆滿一個月，美國境內保守派和極右派組織卻開始出現與俄國政府一致的發言，呼應許多俄方刻意釋放的假訊息和陰謀論，甚至將西方勢力形塑成俄烏戰爭的始作俑者，變相成為俄羅斯總統普亭 的傳聲筒。

約翰霍普金斯大學專門研究俄羅斯資訊戰的教授李德(Thomas Rid)分析：「人們會好奇，究竟是美國的極右勢力在影響俄國，還是俄國在影響極右派。事實是雙方都在影響彼此，因為他們所推崇的論述是相符的。」

雙方相互交流的訊息實質影響力不容小覷，不僅可能讓美國極端的現象更加惡化，甚至撼動今年11月的期中選舉，非營利組織「保衛民主聯盟」(ASD)假訊息專家謝佛(Bret Schafer)救說：「真正的問題是，這些極右派的言論對媒體的影響力究竟多大？這就像是一場泥巴戰，會讓美國人民霧裡看花。」

戰爭爆發後，諸多媒體平台如臉書、YouTube或推特開始限縮使用者接觸俄羅斯官方媒體釋放的假訊息，但這些內容並未因此消失，反而轉向通訊軟體Telegram上的極右派頻道、部落格或廣播節目。

圖為樹林中的烏軍。（路透）

最近一次遭官方認定的假訊息是，俄羅斯政府在3月6日發聲明指控美國國防部資助烏克蘭境內的生化實驗室，引起相當大的關注；媒體分析公司Zignal Labs的數據顯示，3月初以來無論是在社群媒體、有線電視、紙本或網路媒體上，以俄語或英語提到關於在烏克蘭的生物武器實驗室，討論數量增加了一倍之多，達到每天1000多則以上。

福斯新聞(Fox News)雖然報導這項聲明，但主播卡爾森(Tucker Carlson)在過程中並未評論普亭的作為；事實上，卡爾森過去就曾形容烏克蘭政府是「順從拜登政府的傀儡」。

普亭過去還不斷強調對烏克蘭出兵是出於自我防衛，而這項說法似乎獲得卡爾森以及知名保守派代表人物如評論員甘蒂絲‧歐文斯(Candace Owens)等人的認同。

另外，2月24日俄羅斯正式入侵烏克蘭當天，保守派播客主持人歐特曼(Joseph Oltmann)也在他的節目上大力表示「支持普亭」。