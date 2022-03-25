俄軍殺了自己人 女記者基輔遭砲擊身亡

俄羅斯獨立媒體「內幕」23日證實，42歲女記者奧柯莎娜‧寶利納在烏克蘭首都基輔採訪時，不幸遭遇俄軍砲擊身亡。（取自「內幕」官網）

俄羅斯獨立媒體「內幕」(The Insider)23日證實，42歲女記者奧柯莎娜‧寶利納(Oksana Paulina)在烏克蘭 首都基輔採訪時，不幸遭遇俄軍砲擊身亡，成為俄烏開戰一個月來，第五名殉職的新聞工作者。

「內幕」指出，與寶利納同行的另外兩人受傷，另有一位平民身亡。報導指出，寶利納在戰爭爆發後，深入基輔與利維夫(Lviv)採訪，撰寫多篇報導。

寶利納殉職前數小時的語音訊息，分享了她在基輔的見聞，她下榻獨立廣場附近的一棟公寓，烏克蘭對抗俄國 入侵的空襲警報不絕於耳。

她說，公寓裡沒有熱水，只有在宵禁 前取得的一點食物充飢，她還目睹了飛彈殘骸砸中民宅。

「玻璃砸下來，碎得滿地。」她說：「晚間，你們知道的，他們(俄軍)轟炸波多斯克(Podolsk)地區的一間購物中心。」

「內幕」證實寶利納的死訊後表示，「我們將持續報導烏克蘭戰事，包括俄國犯下的戰爭罪、無差別砲擊平民區，造成平民與新聞工作者死亡。」

新聞從業人員在推特(Twitter)上追悼寶利納，紐約時報記者涅切普連科(Ivan Nechepurenko)寫道：「奧柯莎娜是我遇過最不妥協且誠實的記者之一，這場悲劇看似沒有終點，我們感同身受。」

荷蘭調查媒體「冒險者」(Bellingcat)記者格羅澤夫(Christo Grozev)形容寶利納是「非常勇敢的俄國記者」，稱她在基輔波多斯克地區拍攝時，「遭自己國家的飛彈砲擊平民區」而殉職。

美聯社報導，寶利納曾在俄國反對黨領袖納瓦尼(Alexei Navalny)旗下團體「反貪腐基金會」(Anti-Corruption Foundation)擔任影像營運總監。

「內幕」官網指出，「反貪腐基金會」去年夏季被莫斯科法院宣布為「極端團體」，寶利納「必須離開俄國，才能持續為內幕報導俄國政府的貪腐情況」。

華盛頓郵報和「保護記者委員會」(CPJ)統計，俄國入侵烏克蘭以來，已有五名媒體工作者在烏克蘭喪命，多人受傷，另有多人失聯、生死未卜。