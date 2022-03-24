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芝大華裔科學家改造基因 移植皮膚治毒癮

特派員黃惠玲／芝加哥報導
芝大Ben May癌症研究中心副教授吳小陽。(吳小陽提供)
芝大Ben May癌症研究中心副教授吳小陽。(吳小陽提供)

芝大神經生物學教授徐明。(徐明提供)
芝大神經生物學教授徐明。(徐明提供)

由芝加哥大華裔科學家吳小陽(Xiaoyang Wu)、徐明(Ming Xu)領軍的一項新研究，帶來治療吸食古柯鹼等毒品成癮問題革命性突破，該研究主要透過基因編輯，把含有特別成分的皮膚幹細胞移植到成癮患者身上，可有效防範吸毒致死且能避免成癮，類似方法可望延伸到治療酒精和藥物濫用。

聯邦官員稱，部分毒販在鴉片中混入古柯鹼，促使吸毒者在不知不覺下服用，更易上癮。在芝大華裔科學家宣布這一研究成果前，毒品成癮問題幾乎無藥可治，因此該成果格外引起關注。

據聯邦疾病防治中心(CDC)統計，過去八年，全美與古柯鹼相關的死亡人數大幅上升，其中很多都將古柯鹼與鴉片類藥物混合服用，全美平均每年約有2萬人死於使用古柯鹼。

芝加哥大學Ben May癌症研究中心副教授吳小陽22日接受本報電話訪問時說，他與芝大神經生物學教授徐明一起完成了研究，目前該療法已成功運用在老鼠身上，預期明年開始進行人體研究。

吳小陽說，他們在研究過程中，發現人體血液中的某種酶，可透過基因工程改造而降解古柯碱，將這種酶植入皮膚幹細胞，經過皮膚移植回毒品成癮患者身上後，儘管使用大量的古柯鹼，受測老鼠也不至於因為吸毒過量而死亡，而且不會成癮。

研究報告發表在「自然-生物醫藥工程」期刊；為將此發明推向商業市場，兩人與目前正在芝大商學院攻讀企管碩士的麥爾斯(Ryan Meyers)，於芝大新創計畫下成立了AddGraft Therapeutics公司。

吳小陽解釋，比起身體其他部分，皮膚是最容易取得及移植的幹細胞，這也是他們選擇培養皮膚幹細胞的主要因素。在獲得患者皮膚幹細胞後，使用基因編輯工具CRISPR對其進行修飾，研究人員因此可引入能產生分子的基因，從中降低對於服用毒品或尋找毒品吸食的動機，接著，將編輯後的皮膚幹細胞重新植入患者體內，讓患者可以自動產生這些抗拒毒品的分子；他說，臨床研究已證明可讓老鼠防止藥物成癮和過量服用。

他表示，這個過程，可以有效、安全地為患者提供治療，「我們相信這種新方法可以作為患者的長期治療途徑」。

神經生物學與毒品成癮問題的專家徐明補充，類似方式也可望運用在酗酒成癮，通過這種單一的轉基因皮膚移植來預防飲酒過度，未來將進一步運用到藥物濫用的治療。過去 25 年來一直專注於藥物濫用課題研究的徐明指出，他的實驗室以及該領域許多實驗室的研究結果，向來很少商業化，他希望藉著這次的成果，能讓公眾受益。

毒品 華裔 哥大

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