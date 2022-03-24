我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄前總統警告：美國毀俄陰謀恐導致「核子反烏托邦」

台灣晶片工程師 成美中科技爭霸戰的勝敗關鍵

劇院變伙房 烏志工「做上萬餃子、70公斤湯」補給前線

記者張聲肇／綜合報導
烏克蘭劇院裡的藝術家和志工們，包餃子送往前線慰勞士兵。（美聯社）
烏克蘭劇院裡的藝術家和志工們，包餃子送往前線慰勞士兵。（美聯社）

俄羅斯入侵烏克蘭後，戰事中斷了艾拉‧史康迪娜(Alla Shkondina)的演藝生涯，卻阻斷不了她的演藝夢，反而讓她「突變」出新角色：鼓舞大批義工，聚集在烏克蘭西南部劇院做飯餵飽士兵，以對抗俄軍。

史康迪娜站在空曠的舞台上說，「諺語有云，砲聲響起，謬思(文藝)女神靜默，但我們不想靜默。」

她和劇場同事們改行替前線將士們做餃子，展現烏克蘭上下同仇敵愾，抗敵衛國的決心。

來自全國各地的志工，聚集在喀爾巴阡山脈(Carpathian Mountains)下的劇場，有的擀麵皮，有的包餃子，讓前線官兵和各地難民填飽肚子。

劇團總監賀納騰科( Mykola Hnatenko)說：「我們已經做了3000磅肉丸，150公斤白菜燉肉，1萬多個馬鈴薯餃子，70公斤羅宋湯，80公斤炸魚片，2000個肉煎餅，500個甜餅。我們要做更多蛋白質含量高的食品。」

副總監哈夫賈克(Sergei Havdjak)身著軍裝，指揮男性志工砍柴、搬柴、生火；但見火伕們兩臂出汗，雙手滿是炭灰。目前伙夫團約有150人。

哈夫賈克特別感到得意的是，他們「生產」的羅宋湯遠送到首都基輔，讓在冰寒天中和敵人搏鬥的烏克蘭士兵暖從胃起，士氣大振。他拿出手機，對美聯社記者亮出一張志工從基輔拍攝的照片，是拿到羅宋湯的士兵，笑臉燦燦用手指比出V字勝利信號；他說：「我們對全國勝利多少做出一點貢獻，想到這點，就振奮不已。」

但是，志工群聽到其他地方前來投靠的難民的故事後，心情不禁沉重起來；史康迪娜說，孩子們帶著滿是恐慌的「成年人眼神」來到劇院，恐怕要過一陣子才能恢復正常。

不擅廚藝的史康迪娜等演員，樂得表演給被嚇壞了的孩子們看，讓他們暫時忘卻戰爭的恐怖。演出的內容，是戰爭前，全國各地的安和樂利。

在基輔住了50年的藝術評論家、教授內佛洛夫(Vasil Nevolov )獨坐一隅，反省一生；他說：「我家一帶全毀了，超市不見了，學校沒了。」他說，一輩子的努力現在看來毫無意義。

內佛洛夫只擔心自己沒能逃離基輔的孫輩，媳婦參加救護隊，兒子參加戰鬥團；他說：「我雖然74歲了，也想在這劇場，發揮一點作用。」他並不斷重複號召全國的一句話：「萬事有利烏克蘭，萬事OK。」

烏克蘭劇院裡的藝術家和志工們，包餃子送往前線慰勞士兵。（美聯社）
烏克蘭劇院裡的藝術家和志工們，包餃子送往前線慰勞士兵。（美聯社）

烏克蘭 餃子 劇場

上一則

「聯邦學貸凍結」5月到期 議員籲6度延長

下一則

大法官提名聽證 傑克森拒絕定義女性：我不是生物學者

延伸閱讀

改採守勢包圍基輔？美國防部：俄軍陷入停滯不前

改採守勢包圍基輔？美國防部：俄軍陷入停滯不前
烏劇院包餃子溫暖士兵「3千磅肉丸、1萬餃子、羅宋湯」

烏劇院包餃子溫暖士兵「3千磅肉丸、1萬餃子、羅宋湯」
350萬烏克蘭難民湧入 考驗歐盟接納能力

350萬烏克蘭難民湧入 考驗歐盟接納能力
烏奪回基輔郊區戰略小鎮 俄圍城受挫 3天將斷糧

烏奪回基輔郊區戰略小鎮 俄圍城受挫 3天將斷糧

熱門新聞

白宮表示，拜登總統18日透過視訊，向中國國家主席習近平表明，如果中國提供物資給殘忍攻擊烏克蘭城市和平民的俄羅斯，會有什麼樣的下場和後果。照片由白宮提供

中官媒：習近平指中國反對戰爭 拜登提三不一無二願

2022-03-18 12:22
買還是別買？一名男性在梅西百貨挑選衣服，物價飆高影響消費者購物行為。（美聯社）

部分商品漲太多 消費者不買了 店家被迫降回原價

2022-03-21 07:36
白宮表示，美國總統拜登18日透過視訊，向中國國家主席習近平表明，若中方提供物資給殘忍攻擊烏克蘭城市和平民的俄羅斯，會有什麼樣的下場和後果。美聯社

白宮：拜登明告習近平 援助俄羅斯會有什麼下場

2022-03-18 23:14
美國傳染病專家佛奇觀察歐洲疫情走勢，警告美國在未來數周恐面臨新一波疫情高峰。圖為佛奇今年1月在國會作證時解下口罩。(路透)

最新變種在歐洲崛起 佛奇：全美恐再見確診數上升

2022-03-18 22:44
圖為加拿大駐北京使館豎立挺烏克蘭的立牌。(美聯社)

烏克蘭戰爭啟示 也可能是今日俄羅斯明日中國

2022-03-20 13:47
聯邦司法部16日舉行的記者會上，通緝中共特工孫強。(美聯社)

美控5名中國特工跨國鎮壓 被捕者包括紐約華社活躍人士

2022-03-17 02:30

超人氣

更多 >
東航失事客機黑盒子尋獲 出事前機師飛機和天候均良好

東航失事客機黑盒子尋獲 出事前機師飛機和天候均良好
退休機師評東航墜機 周星馳罕見發聲怒批「冷血」

退休機師評東航墜機 周星馳罕見發聲怒批「冷血」
分析師：房市初現崩盤 夏末恐挫25%

分析師：房市初現崩盤 夏末恐挫25%
空管各機組接力呼喚 東航錄音曝光：收到請回答

空管各機組接力呼喚 東航錄音曝光：收到請回答
會計師：現金流水多 國稅局查帳機率高

會計師：現金流水多 國稅局查帳機率高