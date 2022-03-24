每天200架次 對上10架次…俄戰機多數倍 扳不倒烏空軍

烏克蘭空軍飛行員若接到緊急命令，就必須在最短時間內駕駛蘇愷-27戰機升空。（Getty Images）

紐約時報(NYT)報導，俄烏戰爭開打將近一個月以來，外界最為意外的發展之一，便是俄羅斯 空軍和防空部隊竟然沒能擊敗烏克蘭 空軍；軍事專家原本預期，俄軍將可迅速摧毀或癱瘓烏克蘭空防以及戰機，而取得制空權，但預測都沒有成真。電影「捍衛戰士」(Top Gun)片中的空中纏鬥，如今就在烏克蘭上空真實上演。

要求姓氏保密的25歲烏克蘭空軍飛行員安德瑞(Andriy)，夜間待命時若接到緊急命令，就必須在最短時間內駕駛蘇愷-27(Su-27)戰機升空。他說：「我沒做任何起飛前檢查，我都直接升空。」

戰爭爆發以來，安德瑞已經完成十趟空中作戰任務；他說：「我每次起飛，就是真的參戰。」他說，每次與俄羅斯戰機交手，情勢根本都不對等，俄方軍機數量至少都在五倍以上。

紐時報導指出，儘管俄羅斯空軍戰機數量遠遠超過烏克蘭，但俄羅斯入侵烏克蘭以來，卻還是沒能取得絕對的空中優勢。烏克蘭戰機飛行員捷報頻傳，讓地面作戰的烏克蘭部隊因此受到保護，也避免各地城市遭受更多飛彈攻擊，因為俄軍發射的某些巡弋飛彈還被烏克蘭攔截。

烏克蘭官員說，烏軍已經擊落97架俄羅斯固定翼軍機；報導指出，官員所說的擊落戰機數量無法獲得證實，但俄軍戰機殘骸過去這段時間紛紛出現於河流、田地甚至民宅裡。

紐時報導中說，烏克蘭空軍幾乎是在完全保密的狀態下執行任務；遭受俄軍轟炸的烏克蘭西部機場 ，剩餘跑道成了可以讓烏克蘭戰機起降的簡便機場(air strips)。軍事專家說，烏克蘭戰機甚至從公路起飛。

俄烏雙方戰機數量差異極大，根據估計，俄軍每天大約出動200架次的單機出擊，相較之下烏軍則出動5到10個架次。烏克蘭戰機飛行員享有的優勢是，俄羅斯戰機若進入烏克蘭領空，烏軍便能使用防空飛彈做為干擾，甚至予以擊落。

烏克蘭空軍發言人伊納特(Yuriy Ihnat)說：「烏克蘭在空中展現高度效率，因為我們是在我們領土運作。」他說：「敵軍飛進我們的領空，就是飛入我們的空防系統當中。」

伊納特說，烏克蘭空軍的戰術就是把俄羅斯戰機誘導進入烏克蘭空中防禦系統的陷阱裡。