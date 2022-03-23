共和黨質疑輕縱罪犯？傑克森大法官允尊重先例

最高法院大法官被提名人凱坦吉．傑克森22日在聯邦參院司法委員會反擊對兒童色情罪犯處罰過輕的指控，她也表示，最高法院的兩項保障婦女墮胎權判決是既定法律。（Getty Images）

面對共和黨 籍國會議員質疑擔任聯邦法院法官期間對於打擊犯罪態度過於軟弱，最高法院大法官被提名人凱坦吉‧傑克森(Ketanji Brown Jackson)22日參院司法委員會任命聽證會上極力為自己辯護說，如果有幸成為美國歷史上第一位非洲裔女性大法官，將以獨立法官立場在裁決案件時保持中立，並遵循前例。

51歲的傑克森過去九年法官生涯期間的某些案件裁決紀錄，如今成為共和黨聯邦參議員 在任命聽證會上的提問焦點，包括傑克森對於性侵犯的判決、曾為關押於關達納摩灣(Guantanamo Bay)的恐怖分子嫌犯請命。傑克森對於批判種族理論(CRT)的看法以及她對宗教信仰的看法，也都被放大鏡下檢視。

共和黨籍的聯邦參議員克魯茲22日在聯邦參院司法委員會大法官任命聽證會上，以種族理論議題質詢大法官被提名人傑克森。（路透）

共和黨籍德州聯邦參議員克魯茲(Ted Cruz)在聽證會上朗讀一本童書內容，並說這本書在傑克森女兒就讀學校列為教學內容。

多名共和黨籍參議員針對傑克森過去對兒童色情犯罪的裁決發問，質疑判處刑責比聯邦法律建議量刑輕。傑克森回答表示，刑責裁定是根據多項因素的綜合決定，某些案件曾經讓她留下夢魘。

她在回答詢問時說：「身為一名母親及一名法官，我處理這些案件時所想的是，一切必須以事實為根據。」

22日聯邦參院司法委員會大法官任命聽證會上，共和黨籍的參議員葛理漢在質詢時，場面火爆。（路透）

葛理漢 不滿她為關灣囚犯辯護 怒離席

美聯社報導分析，當面質疑傑克森審理犯罪案件時立場過於軟弱的共和黨參議員，包括有意爭取共和黨總統初選提名人選，透過把傑克森及民主黨貼上「對於犯罪打擊不力」的標籤，將有助於拉抬共和黨的期中選舉選情。

新聞網站「國會山莊報」(The Hills)分析，傑克森任命聽證會可望本周結束，民主黨希望復活節假期之前能針對提名案表決。

在22日的聽證會上，共和黨籍南卡羅來納州聯邦參議員葛理漢(Lindsey Graham)與參院司法委員會主席、伊利諾斯州聯邦參議員德賓(Dick Durbin)針對釋放關達納摩灣嫌犯爆發唇槍舌劍，葛理漢後來甚至離席。

葛理漢高聲說道，只要關達納摩灣嫌犯有安全威脅，而且想要回來殺害美國人，「我就希望他們死在牢裡」。