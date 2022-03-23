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共和黨質疑輕縱罪犯？傑克森大法官允尊重先例

記者顏伶如／綜合報導
最高法院大法官被提名人凱坦吉．傑克森22日在聯邦參院司法委員會反擊對兒童色情罪犯處罰過輕的指控，她也表示，最高法院的兩項保障婦女墮胎權判決是既定法律。（Getty Images）
最高法院大法官被提名人凱坦吉．傑克森22日在聯邦參院司法委員會反擊對兒童色情罪犯處罰過輕的指控，她也表示，最高法院的兩項保障婦女墮胎權判決是既定法律。（Getty Images）

面對共和黨籍國會議員質疑擔任聯邦法院法官期間對於打擊犯罪態度過於軟弱，最高法院大法官被提名人凱坦吉‧傑克森(Ketanji Brown Jackson)22日參院司法委員會任命聽證會上極力為自己辯護說，如果有幸成為美國歷史上第一位非洲裔女性大法官，將以獨立法官立場在裁決案件時保持中立，並遵循前例。

51歲的傑克森過去九年法官生涯期間的某些案件裁決紀錄，如今成為共和黨聯邦參議員在任命聽證會上的提問焦點，包括傑克森對於性侵犯的判決、曾為關押於關達納摩灣(Guantanamo Bay)的恐怖分子嫌犯請命。傑克森對於批判種族理論(CRT)的看法以及她對宗教信仰的看法，也都被放大鏡下檢視。

共和黨籍的聯邦參議員克魯茲22日在聯邦參院司法委員會大法官任命聽證會上，以種族理...
共和黨籍的聯邦參議員克魯茲22日在聯邦參院司法委員會大法官任命聽證會上，以種族理論議題質詢大法官被提名人傑克森。（路透）

共和黨籍德州聯邦參議員克魯茲(Ted Cruz)在聽證會上朗讀一本童書內容，並說這本書在傑克森女兒就讀學校列為教學內容。

多名共和黨籍參議員針對傑克森過去對兒童色情犯罪的裁決發問，質疑判處刑責比聯邦法律建議量刑輕。傑克森回答表示，刑責裁定是根據多項因素的綜合決定，某些案件曾經讓她留下夢魘。

她在回答詢問時說：「身為一名母親及一名法官，我處理這些案件時所想的是，一切必須以事實為根據。」

22日聯邦參院司法委員會大法官任命聽證會上，共和黨籍的參議員葛理漢在質詢時，場面...
22日聯邦參院司法委員會大法官任命聽證會上，共和黨籍的參議員葛理漢在質詢時，場面火爆。（路透）

葛理漢不滿她為關灣囚犯辯護 怒離席

美聯社報導分析，當面質疑傑克森審理犯罪案件時立場過於軟弱的共和黨參議員，包括有意爭取共和黨總統初選提名人選，透過把傑克森及民主黨貼上「對於犯罪打擊不力」的標籤，將有助於拉抬共和黨的期中選舉選情。

新聞網站「國會山莊報」(The Hills)分析，傑克森任命聽證會可望本周結束，民主黨希望復活節假期之前能針對提名案表決。

在22日的聽證會上，共和黨籍南卡羅來納州聯邦參議員葛理漢(Lindsey Graham)與參院司法委員會主席、伊利諾斯州聯邦參議員德賓(Dick Durbin)針對釋放關達納摩灣嫌犯爆發唇槍舌劍，葛理漢後來甚至離席。

葛理漢高聲說道，只要關達納摩灣嫌犯有安全威脅，而且想要回來殺害美國人，「我就希望他們死在牢裡」。

最高法院大法官被提名人凱坦吉．傑克森22日在出席聯邦參院司法委員會任命聽證時，她...
最高法院大法官被提名人凱坦吉．傑克森22日在出席聯邦參院司法委員會任命聽證時，她的丈夫派垂克．傑克森（Patrick Jackson）穿著印有開國元勳之一的富蘭克林畫像的襪子陪同出席。（Getty Images）

共和黨 參議員 葛理漢

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