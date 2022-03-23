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新聞評論／共和黨盤算期中選舉 把傑克森大法官打成「激左」

編譯潘勛／綜合22日電
最高法院大法官被提名人凱坦吉．傑克森22日在聯邦參院司法委員會反擊對兒童色情罪犯處罰過輕的指控，她也表示，最高法院的兩項保障婦女墮胎權判決是既定法律。（美聯社）
最高法院大法官被提名人凱坦吉．傑克森22日在聯邦參院司法委員會反擊對兒童色情罪犯處罰過輕的指控，她也表示，最高法院的兩項保障婦女墮胎權判決是既定法律。（美聯社）

共和黨正盤點期中選舉可用來攻擊民主黨的全部戰術，先把拜登總統提名的大法官提名人傑克森(Ketanji Brown Jackson)打成激進左派，安上支持種族批判論、對法治開戰等罪名；目的是想激起右派的憤怒，另帶入更大的敘述，說拜登總統及民主黨輕縱罪犯、醉心於認同政治、專搞「覺醒」(wokeness)施政。

國會山莊報22日報導，共和黨的戰術路線很鮮明；參院展開傑克森的確認聽證會，共和黨參議員科頓(Tom Cotton，阿肯色州)21日先形容拜登政府在「向法治開戰」，許多城市犯罪率竄升，非法移民跨境入美達史上新高；共和黨人22、23兩日直接質詢傑克森時更尖銳。

另位共和黨參議員布萊克伯恩(Marsha Blackburn，田納西州)則形容傑克森花一年的心血在保護「有罪定讞的人」，另提到種族批判論、「進步派的政治議程正強行推入一些公立學校」，暗示傑克森有秘而不宣的政治構想，想「讓暴力罪犯、襲殺警察及性侵兒童的人重回街頭」。

22日聯邦參院司法委員會大法官任命聽證會休息時，民主黨籍參議員洛許（Bobby ...
22日聯邦參院司法委員會大法官任命聽證會休息時，民主黨籍參議員洛許（Bobby Rush，左）問候大法官被提名人傑克森(中) 。（路透）

就在傑克森聽證會要開始前，共和黨全國委員會發新聞稿，形容傑克森是激進左派活躍之徒、想叫人改信種族批判論。

但共和黨這些攻擊，都無法改變傑克森任命聽證會的結果，除非民主黨有人跑票，但目前並無此跡象。

紐約時報指出，共和黨籍參議員盤問傑克森，是在預演自己政黨期中選想動用的攻擊陣線，試著把民主黨描繪成極端分子；聽證會透過電視轉播，也給共和黨高規格的機會，釋出文化上對反種族歧視、推動跨性別人士權利的積忿，而動員極右派基本盤。

共和黨參議員霍利(Josh Hawley，密蘇里州)重申自己對傑克森法官的攻擊，說她輕判性侵兒童犯；這些攻擊都觸動到力挺前總統川普的陰謀論，散播不實說法，指民主黨是崇拜魔鬼、戀童的邪派。

共和黨策士彭金(Ron Bonjean)形容目前的任命聽證會過程，已轉變成政治攻防戰、貼標籤演練，想羅織傑克森是拜登政府執政，輕縱犯罪布局的一部分。

共和黨 民主黨 拜登

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