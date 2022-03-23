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傑克森出任大法官 41%共和黨人「沒意見」

編譯柯立偉／綜合22日電
聯邦參院司法委員會舉行的大法官被提名人 傑克森的任命聽證會，22日進入第二天，圖為一位白人支持者在國會外舉牌，稱「我的大法官。她是黑人」。（Getty Images）
聯邦參院司法委員會舉行的大法官被提名人 傑克森的任命聽證會，22日進入第二天，圖為一位白人支持者在國會外舉牌，稱「我的大法官。她是黑人」。（Getty Images）

最高法院大法官被提名人凱坦吉．傑克森(Ketanji Brown Jackson)有望成為史上第一位非裔女性大法官，但最新民調顯示，大多數民眾對於誰當大法官似乎漠不關心，甚至有逾四成的共和黨支持者不在乎傑克森的提名是否會通過參院確認。

政治新聞網站Politico於22日公布最新民調，顯示高達75%民主黨支持者希望傑克森獲參院確認，只有5%民主黨人反對，另外20%沒意見；自稱為共和黨支持者的民眾中，雖然只有23%支持傑克森擔任大法官，但「沒意見」比率高達41%；獨立選民中「沒意見」比率與共和黨人差不多，約43%。

最高法院大法官被提名人凱坦吉．傑克森22日在聯邦參院司法委員會反擊對兒童色情罪犯...
最高法院大法官被提名人凱坦吉．傑克森22日在聯邦參院司法委員會反擊對兒童色情罪犯處罰過輕的指控，她也表示，最高法院的兩項保障婦女墮胎權判決是既定法律。（Getty Images）

Politico分析，這樣的民調結果有兩層意義，其一是傑克森是一名「相對安全」的候選人，共和黨人就算覺得有更好的人選，最起碼對傑克森「不反感」；其二則是最近美國政壇外交、內政兩頭燒，民眾疲於應對通貨膨脹問題和烏俄戰事進度，實在沒有閒情逸致再去關心一個對尋常生活比較沒有直接影響的「大法官人選審議」。

對於共和黨參議員的質疑，傑克森表示她會「謹守中立」，如實依法裁判每一起案件；她說：「法官在憲法上的角色有限，我只能依據憲法賦予的職權行事，秉公審判每一起合法送到最高法院的案件。」

共和黨 大法官 民調

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