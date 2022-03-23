傑克森出任大法官 41%共和黨人「沒意見」

聯邦參院司法委員會舉行的大法官被提名人 傑克森的任命聽證會，22日進入第二天，圖為一位白人支持者在國會外舉牌，稱「我的大法官。她是黑人」。（Getty Images）

最高法院大法官 被提名人凱坦吉．傑克森(Ketanji Brown Jackson)有望成為史上第一位非裔女性大法官，但最新民調 顯示，大多數民眾對於誰當大法官似乎漠不關心，甚至有逾四成的共和黨 支持者不在乎傑克森的提名是否會通過參院確認。

政治新聞網站Politico於22日公布最新民調，顯示高達75%民主黨支持者希望傑克森獲參院確認，只有5%民主黨人反對，另外20%沒意見；自稱為共和黨支持者的民眾中，雖然只有23%支持傑克森擔任大法官，但「沒意見」比率高達41%；獨立選民中「沒意見」比率與共和黨人差不多，約43%。

最高法院大法官被提名人凱坦吉．傑克森22日在聯邦參院司法委員會反擊對兒童色情罪犯處罰過輕的指控，她也表示，最高法院的兩項保障婦女墮胎權判決是既定法律。（Getty Images）

Politico分析，這樣的民調結果有兩層意義，其一是傑克森是一名「相對安全」的候選人，共和黨人就算覺得有更好的人選，最起碼對傑克森「不反感」；其二則是最近美國政壇外交、內政兩頭燒，民眾疲於應對通貨膨脹問題和烏俄戰事進度，實在沒有閒情逸致再去關心一個對尋常生活比較沒有直接影響的「大法官人選審議」。

對於共和黨參議員的質疑，傑克森表示她會「謹守中立」，如實依法裁判每一起案件；她說：「法官在憲法上的角色有限，我只能依據憲法賦予的職權行事，秉公審判每一起合法送到最高法院的案件。」