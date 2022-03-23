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美確診BA.2破7成 聯邦不再支付未納保者的新冠治療費

BA.2變種已占新病例7成…白宮發言人又染疫 喜萊莉柯林頓確診

編譯郭宣含／綜合22日電
在隨拜登總統出訪歐洲前夕，白宮新聞秘書莎奇再度感染新冠病毒。(Getty Images)
在隨拜登總統出訪歐洲前夕，白宮新聞秘書莎奇再度感染新冠病毒。(Getty Images)

新冠肺炎恐邁入新篇章，美國多個地區的新變種病毒BA.2病例，已大幅增加且占比高達70%，美國未來幾周恐複製歐洲疫情模式；同時白宮發言人莎奇(Jen Psaki)22日宣布再次確診，且不會與拜登總統同訪歐洲。

BA.2已在歐洲引發新一波病例，基因體學公司Helix預測，美國多地的BA.2病例占比已達70%，這可能表示新冠肺炎邁入第三年之際，也將翻開新篇章。

BA.2是變種病毒Omicron的亞種病毒，在Omicron從主流病毒消退後，BA.2病例則逐漸增加；麻州大學醫學院病毒學者魯賓(Jeremy Luban)預測，未來二至三周「東北部所有病例都會是BA.2所致」。

聯邦疾病防治中心(CDC)22日表示，全國BA.2占比從一周前22%攀升至為35%；CDC預測，新英格蘭區BA.2占比從上周39%增至55%。

目前BA.2尚未在美國普遍攀升，但受到許多病毒傳播因子影響，傳染病專家無法確切表示，新一波疫情是否或何時會到來。

美國正穩定邁向完全重新開放模式，CDC指南也不再建議全國99%的郡應戴口罩；未來若出現新一波疫情，疫情控制似乎取決於個人是否要恢復戴口罩和社交距離。

明尼蘇達大學傳染病研究與政策中心主任奧斯特霍姆(Michael Osterholm)表示：「我們未恢復大規模防疫限制的話，新變種病毒恐導致災難性事件。」

雖然專家對於新疫情並無共識，華盛頓大學「衛生指標與評估研究所」(IHME)模組預測，近期不會有新一波疫情，IHME病學教授莫卡德(Ali Mokdad)認為，年底冬季時才會出現新一波病例。

BA.2病例攀升之際，莎奇22日在紙本聲明中表示：「為了準備歐洲行，我在今早進行PCR檢測，結果為陽性，這表示我會依照CDC指南，不隨總統出訪歐洲。」

聯邦政府官員指出，拜登21日與莎奇開會時保持社交距離，22日檢測呈陰性；莎奇去年10月21日要隨總統出訪義大利和蘇格蘭前，也檢測為陽性。

莎奇表示，她基於透明公開原則公布染疫消息，而且多虧疫苗，她只有輕微症狀；她將依照白宮新冠政策在家工作，隔離五天並檢測為陰性後才會復工。

此外，前國務卿喜萊莉·柯林頓(Hillary Clinton)22日推文表示，她的新冠檢測呈陽性。喜萊莉現年74歲，她有「輕微的感冒症狀」，但「感覺良好」。喜萊莉的先生、現年75歲的前總統比爾·柯林頓(Bill Clinton)的檢測結果為陰性。

疫情 CDC

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