AP揭美如何說服歐洲制裁俄：屍袋遍地時，你不會希望只束手旁觀

俄軍連日猛轟烏國城市馬立波，平民死傷慘重，當地居民挖出深壕，用床單與毯子抬著屍首拋入溝中掩埋。(美聯社)

俄羅斯 入侵烏克蘭後，歐美多國聯合祭出嚴厲的制裁，美聯社引述政府官員報導，聯合制裁實為商務部官員在戰爭爆發前，就前往歐洲磋商多時的結果，部長雷蒙多 (Gina Raimondo)還曾撂下重話：「當烏國屍袋遍地的時候，你不會希望只是個束手旁觀者」；當然，不論是制裁本身還是戰爭，一切的挑戰都還遠未結束。

匿名政府官員表示，在俄羅斯準備入侵烏克蘭的前幾天，拜登總統私底下派一組財經及產業專家造訪歐盟總部所在地布魯塞爾，接著是巴黎、倫敦、柏林，與歐洲各國開會討論制裁，這些會議通常都持續六個小時以上，目的是要商討俄國 發動入侵後的聯合制裁。

美國提出的制裁有時不為歐洲國家接受，如果遇上這種情況，團隊可能會直接跟雷蒙多聯繫；雷蒙多曾經向某盟國表示：「你現在當然可以說『不』，但是當烏國屍袋遍地的時候，你不會希望只是個束手旁觀者」，「做好正確的事情吧！」

最終隨著俄羅斯侵略氣焰日益張揚，以及2014年併吞克里米亞以來的聯合制裁經驗，所有歐盟國家都同意制裁計畫，甚至連日本、南韓等東亞國家都加入。計畫內容除凍結俄國資產，使其目前有半數外匯儲備無法動用，還有過去未曾見過的手段，即半導體、電腦、通訊設備等現代戰爭所需的技術禁運。

在這樣凌厲的氣勢下，超過300家各國企業撤出俄羅斯，領域涵蓋民生消費到高端技術，顯著打擊俄國經濟及技術取得。前國際貨幣基金組織(IMF)首席經濟學者布蘭查德(Olivier Blanchard)表示，當前的制裁就像是二戰時的對德轟炸，旨在扼殺發動持久戰的能力。

戰爭仍未休止，挑戰也仍未結束；在制裁本身，若要升級，將是限制俄羅斯油氣出口，但是德國及義大利已經極為仰賴俄國能源，如何讓制裁「盡可能最強又盡可能最快」是為挑戰；此外，俄國也很可能得到中國一臂之力。

再來則是俄羅斯總統普亭是否可能因此收手。來自烏克蘭的哥倫比亞大學金融教授塔妮雅‧巴比納(Tania Babina)表示，如果普亭覺得有必要，就算是他的祖母，他也會把她送上戰場；巴比納表示，制裁還是會有恐怖的代價，就是更多烏國人命。