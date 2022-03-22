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墜機後仍未發現生還者 東航近9成航班已取消

基輔遇最猛襲擊 商場被夷平至少8死 再宵禁35小時

編譯陳韻涵／綜合21日電
俄軍飛彈炸中基輔一座購物商場，引發大火，消防人員在廢墟中奮力滅火。(路透)
俄軍飛彈炸中基輔一座購物商場，引發大火，消防人員在廢墟中奮力滅火。(路透)

俄羅斯部隊持續猛烈攻擊烏克蘭，飛彈夷平首都基輔一座購物中心，至少八人死亡；俄軍指該商場是武器庫，基輔市長宣布實施35小時宵禁。南部港都馬立波(Mariupol)悍拒投降後，俄軍連夜轟炸；烏國官員表示，俄軍「每十分鐘發射一輪炮彈」，街頭屍體就地埋路邊。另在烏西瑞夫尼州(Rivne Region)，俄國國防部表示，巡弋飛彈擊中軍事訓練中心，造成80名烏克蘭與外籍傭兵喪生；烏克蘭官員證實該中心遭砲擊，但未公布死傷人數。

●俄稱商場是軍火彈藥庫 炸成廢墟

俄軍20日深夜猛烈砲轟基輔，飛彈擊中基輔市區十層樓的Retroville購物商場，停車場車輛全毀，地面上炸出寬數呎的大洞；燒得焦黑的商場21日上午仍冒黑煙，這是俄軍入侵以來對基輔的最猛攻勢，基輔居民擔心每況愈下。

目睹商場被炸的附近大樓居民維塔莉亞‧杜博韋茲卡(Vitaliya Dubovetska)說：「全城都很危險，任何地方都可能安全或不安全，就像樂透。」

烏克蘭官員譴責俄軍攻擊平民住宅區，俄軍則指這座未營運的商場為軍火彈藥庫，儲藏火箭砲彈。

除了商場，基輔行政區波迪爾斯基(Podilskyi)住宅區也遇襲，造成六棟大樓、兩所學校和兩所幼兒園損毀，至少八人喪命。

基輔市長克里欽科(Vitali Klitschko)原本就實施每晚8時的宵禁，21日再宣布新一輪宵禁「持續到23日早晨7時(美東凌晨1時)」，商店、藥局、加油站等場所不營業，僅獲特別許可的車輛才能上路行駛。

●馬立波轟炸十分鐘一輪 就地埋屍

在烏南戰略港都馬立波，俄軍發動連續攻勢並下達最後通牒，但烏軍堅持反抗。

馬立波國民兵指揮官帕拉瑪爾(Svyatoslav Palamar)說：「俄國戰艦每十分鐘發射一輪轟炸，我們仍需彈藥、反坦克武器和空防系統。」

俄軍一再轟炸平民目標，居民形容街頭宛如「地獄」，基礎民生設施全毀，沒水、電、天然氣；太危險而無法收拾的屍體就留在街上，或以破布覆蓋，或就地挖洞掩埋。

●外國傭兵訓練中心遇襲 80人喪生

在西北部的克蘭瑞夫尼州，俄國國防部發言人科納申科夫(Igor Konashenkov)21日表示：「高精準度空射巡弋飛彈擊中克蘭瑞夫尼州一處外籍傭兵和烏克蘭民族主義軍隊的訓練中心。」

科納申科夫表示，80名烏克蘭與外籍傭兵在瑞夫尼州攻擊中喪生。

烏克蘭當局未公布傷亡消息，克蘭瑞夫尼州地方首長柯瓦爾(Vitaliy Koval)在Telegram貼文寫道，「兩枚飛彈擊中軍事訓練中心。」

俄軍飛彈炸中烏克蘭首都基輔一座購物商場，廢墟上可見商場招牌及毀損的汽車。(美聯社...
俄軍飛彈炸中烏克蘭首都基輔一座購物商場，廢墟上可見商場招牌及毀損的汽車。(美聯社)

烏克蘭 宵禁 俄國

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