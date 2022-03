沒指揮官？俄軍侵烏攻勢混亂 戰爭陷入「血腥僵局」

俄軍入侵烏克蘭戰況膠著,雙方陷入血腥僵局。圖為烏克蘭南部城市米科拉耶夫附近,戰火下的十字架。(Getty Images)

烏俄戰爭爆發迄今近一個月,但是目前歐美依然難以知曉,俄羅斯究竟有無一名指揮官統領這場戰爭;相當程度上,這可以解釋為什麼戰爭已陷入「僵局」狀態,但卻也代表戰爭恐怕有愈來愈血腥的危險。

多名消息人士向有線電視新聞網(CNN)透露,目前美國仍未在烏克蘭 境內或周遭掌握到這場戰爭的俄軍指揮官是誰;這可以解釋俄軍攻勢的不協調甚至混亂,會出乎歐美的意料之外。

消息人士表示,俄軍可能根本沒有為這場戰爭指定一名指揮官的原因,包括各部隊只顧自行進攻而無相互保持聯繫以協調作戰,後勤補給缺乏、不足或混亂等;國防部 長奧斯丁(Lloyd Austin)日前也說,沒有看到地面與空中部隊協同作戰的跡象。

前駐歐非洲陸軍司令赫特林(Mark Hertling)表示,「統一指揮」是戰場上的重要原則,包括協調武器、後勤補給、評估各部隊的狀況以適時調動等;赫特林表示,俄羅斯當局可能秘密任命一名指揮官,但當前的戰局顯示這名指揮官「很無能」。

一名北約(NATO)官員向國家廣播公司(NBC)表示,俄軍進展不順,目前戰況不是已陷入僵局,就是很快將會如此;「雙方都不具優勢」,俄羅斯總統無撤軍意圖,烏克蘭人民也不願意屈服。

該名官員表示,雙方陷入僵局的結果,就是成為一場長期戰,造成更大的戰爭破壞,更多的人命損失。前中央情報局(CIA)局長裴卓斯(David Petraeus)也說,這是一場「消耗戰」,更是一場「血腥僵局」。

智庫「戰爭研究所」(Institute for the Study of War)也表示,以史為鑑,一戰中傷亡最慘重的戰役,都是在「陷入僵局」的時候發生的。

由於地面進攻不順,俄軍近期的攻勢轉向遠程導彈轟炸重要軍事設施,一方面又對馬立波(Mariupol)等城市進行「無差別砲擊」,增加平民的死亡人數;前駐歐非洲陸軍司令賀居斯(Ben Hodges)就表示,這種戰術就是「有意為之」。

更讓外界感到不安的是,目前各界仍不排除俄軍會動用核武器。北約官員表示,目前已看到白俄羅斯 正在為讓俄軍得以部署和武器而做準備;「他們不會在一朝一夕間部署好,但已在政治上有所行動,就等命令下達。」