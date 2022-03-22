沒指揮官？俄軍侵烏攻勢混亂 戰爭陷入「血腥僵局」
烏俄戰爭爆發迄今近一個月，但是目前歐美依然難以知曉，俄羅斯究竟有無一名指揮官統領這場戰爭；相當程度上，這可以解釋為什麼戰爭已陷入「僵局」狀態，但卻也代表戰爭恐怕有愈來愈血腥的危險。
多名消息人士向有線電視新聞網(CNN)透露，目前美國仍未在烏克蘭境內或周遭掌握到這場戰爭的俄軍指揮官是誰；這可以解釋俄軍攻勢的不協調甚至混亂，會出乎歐美的意料之外。
消息人士表示，俄軍可能根本沒有為這場戰爭指定一名指揮官的原因，包括各部隊只顧自行進攻而無相互保持聯繫以協調作戰，後勤補給缺乏、不足或混亂等；國防部長奧斯丁(Lloyd Austin)日前也說，沒有看到地面與空中部隊協同作戰的跡象。
前駐歐非洲陸軍司令赫特林(Mark Hertling)表示，「統一指揮」是戰場上的重要原則，包括協調武器、後勤補給、評估各部隊的狀況以適時調動等；赫特林表示，俄羅斯當局可能秘密任命一名指揮官，但當前的戰局顯示這名指揮官「很無能」。
一名北約(NATO)官員向國家廣播公司(NBC)表示，俄軍進展不順，目前戰況不是已陷入僵局，就是很快將會如此；「雙方都不具優勢」，俄羅斯總統無撤軍意圖，烏克蘭人民也不願意屈服。
該名官員表示，雙方陷入僵局的結果，就是成為一場長期戰，造成更大的戰爭破壞，更多的人命損失。前中央情報局(CIA)局長裴卓斯(David Petraeus)也說，這是一場「消耗戰」，更是一場「血腥僵局」。
智庫「戰爭研究所」(Institute for the Study of War)也表示，以史為鑑，一戰中傷亡最慘重的戰役，都是在「陷入僵局」的時候發生的。
由於地面進攻不順，俄軍近期的攻勢轉向遠程導彈轟炸重要軍事設施，一方面又對馬立波(Mariupol)等城市進行「無差別砲擊」，增加平民的死亡人數；前駐歐非洲陸軍司令賀居斯(Ben Hodges)就表示，這種戰術就是「有意為之」。
更讓外界感到不安的是，目前各界仍不排除俄軍會動用核武器。北約官員表示，目前已看到白俄羅斯正在為讓俄軍得以部署和武器而做準備；「他們不會在一朝一夕間部署好，但已在政治上有所行動，就等命令下達。」
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