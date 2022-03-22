沒指揮官？俄軍侵烏攻勢混亂 戰爭陷入「血腥僵局」

俄軍入侵烏克蘭戰況膠著，雙方陷入血腥僵局。圖為烏克蘭南部城市米科拉耶夫附近，戰火下的十字架。(Getty Images)

烏俄戰爭爆發迄今近一個月，但是目前歐美依然難以知曉，俄羅斯究竟有無一名指揮官統領這場戰爭；相當程度上，這可以解釋為什麼戰爭已陷入「僵局」狀態，但卻也代表戰爭恐怕有愈來愈血腥的危險。

多名消息人士向有線電視新聞網(CNN)透露，目前美國仍未在烏克蘭 境內或周遭掌握到這場戰爭的俄軍指揮官是誰；這可以解釋俄軍攻勢的不協調甚至混亂，會出乎歐美的意料之外。

消息人士表示，俄軍可能根本沒有為這場戰爭指定一名指揮官的原因，包括各部隊只顧自行進攻而無相互保持聯繫以協調作戰，後勤補給缺乏、不足或混亂等；國防部 長奧斯丁(Lloyd Austin)日前也說，沒有看到地面與空中部隊協同作戰的跡象。

前駐歐非洲陸軍司令赫特林(Mark Hertling)表示，「統一指揮」是戰場上的重要原則，包括協調武器、後勤補給、評估各部隊的狀況以適時調動等；赫特林表示，俄羅斯當局可能秘密任命一名指揮官，但當前的戰局顯示這名指揮官「很無能」。

一名北約(NATO)官員向國家廣播公司(NBC)表示，俄軍進展不順，目前戰況不是已陷入僵局，就是很快將會如此；「雙方都不具優勢」，俄羅斯總統無撤軍意圖，烏克蘭人民也不願意屈服。

該名官員表示，雙方陷入僵局的結果，就是成為一場長期戰，造成更大的戰爭破壞，更多的人命損失。前中央情報局(CIA)局長裴卓斯(David Petraeus)也說，這是一場「消耗戰」，更是一場「血腥僵局」。

智庫「戰爭研究所」(Institute for the Study of War)也表示，以史為鑑，一戰中傷亡最慘重的戰役，都是在「陷入僵局」的時候發生的。

由於地面進攻不順，俄軍近期的攻勢轉向遠程導彈轟炸重要軍事設施，一方面又對馬立波(Mariupol)等城市進行「無差別砲擊」，增加平民的死亡人數；前駐歐非洲陸軍司令賀居斯(Ben Hodges)就表示，這種戰術就是「有意為之」。

更讓外界感到不安的是，目前各界仍不排除俄軍會動用核武器。北約官員表示，目前已看到白俄羅斯 正在為讓俄軍得以部署和武器而做準備；「他們不會在一朝一夕間部署好，但已在政治上有所行動，就等命令下達。」