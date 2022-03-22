俄軍改用B計畫？放棄閃電戰 續轟數座大城逼烏讓步

美國官員根據各種跡象研判，克里姆林宮已改變策略，採用新計畫準備攻克烏克蘭幾座區域大城。圖為俄軍坦克轟炸馬立波的一棟公寓。(美聯社)

華爾街日報報導，俄羅斯 對烏克蘭 開火之後，戰事拖延將近一個月，未能速戰速決完成目標，美國官員根據各種跡象研判，克里姆林宮已改變策略，採用新計畫準備攻克幾座區域大城，同時尋求能逼迫烏克蘭政府讓步的談判籌碼，讓烏克蘭同意在俄羅斯與西方國家之間保持中立。

根據美國及盟邦評估，俄羅斯總統普亭 (Vladimir Putin)原先對於攻打烏克蘭的作戰目標是，幾天之內便掌控首都基輔(Kyiv)，推翻烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)領導的政府，改立俄羅斯支持的傀儡政權。但戰爭開打迄今將近一個月，俄羅斯的目標始終未能達成。

一名美國資深官員說，跡象顯示，俄烏雙方激烈交戰超過三周期間，烏方強力抵擋俄軍進犯，普亭也決定改變策略。

報導指出，多名拜登政府高層官員透露，普亭的新策略是逼迫基輔接受俄羅斯主張，讓俄羅斯取得烏克蘭南部及東部領土。俄羅斯在2014年控制克里米亞(Crimea)及頓巴斯(Donbas)之後，如今除了希望在俄羅斯西部與克里米亞半島之前能有一座「陸上橋梁」(land bridge)，還想擴大俄羅斯在頓巴斯區域的權力。

普亭接下來將對烏克蘭施以軍事壓力，包括持續轟炸烏克蘭幾座城市，普亭也看準澤倫斯基在戰火壓力下，將放棄加入西方社會的願望，願意接受保持中立等俄方要求。

美國官員分析，如果普亭要求烏克蘭保持中立、占據烏克蘭領土的要求遭拒，則將死守俄軍目前已占領的區域，持續作戰。另一名美國官員表示，從美方獲得的軍事評估看來，普亭已經不會再回到先前的圍堵戰術。

美國官員評估，對於受困於槍林彈雨底下的烏克蘭百姓而言，俄羅斯策略改變代表著未來幾周甚至幾個月，都還要遭受實力已經減弱的俄軍攻擊。

一名美國官員說，普亭的這套「B計畫」有幾項值得注意之處，俄軍如果屢屢告捷，普亭便可能擴大戰爭目標。美國官員說，基輔未來命運如何仍然難以預測，俄羅斯軍隊面對烏克蘭強大抵抗，能否有效封鎖並占領基輔，也是未知數。

前美國駐波蘭大使、已退休前國務院對俄事務資深官員弗里德(Daniel Fried)說，普亭的目標一直沒有改變，改變的則是戰術而已。