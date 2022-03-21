我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭戰報#24：不投降即戰犯？俄軍消滅馬立波的最後通牒

美印太司令：中國在南海3島礁軍事部署 背離習近平承諾

美印太司令：中國完全武裝南海3島礁 背離習近平承諾

編譯柯立偉／綜合20日電
美軍印太司令部總司令阿奎利諾上將(左)美軍P-8A反潛巡邏機上受訪時，觀察島礁上的解放軍軍事設施。(美聯社)
美軍印太司令部總司令阿奎利諾上將(左)美軍P-8A反潛巡邏機上受訪時，觀察島礁上的解放軍軍事設施。(美聯社)

美國印太司令部總司令阿奎利諾上將(Adm. John C. Aquilino)20日表示，中國政府已在南海美濟礁、渚碧礁、永暑礁等三個爭議島礁完全軍事化，部署反艦導彈、防空導彈、激光、干擾設備與戰鬥機等武器，嚴重威脅附近各國安全；阿奎利諾上將指出，北京當局部署南海島礁的行為，完全背離過去中國國家主席習近平保證不將爭議島嶼軍事化的承諾。

阿奎利諾上將在海軍偵察機上接受美聯社記者採訪時說：「我認為在過去20年中，我們看到了中華人民共和國政府自二次大戰終戰以來最大規模的軍事集結；北京當局已有一定軍事實力，而這一股軍事實力正在破壞區域和平。」

當美聯社記者跟著阿奎利諾上將登上海軍P-8A Poseidon偵察機實施偵查時，發現上述三個島礁上已有完整的多層建築、倉庫、機場、港口及雷達，其中永暑礁的海港更明顯可見至少40艘軍艦停泊，儼然已有城市規模；阿奎利諾上將指出，中國在此建立軍事基地，致使任何行經此區域的飛機或船艦都進入中國導彈的射擊範圍，顯見有將作戰能力擴展到海外的雄心。

阿奎利諾上將說：「這就是威脅，因此中國政府在南海部署軍隊的行為才引起各方擔憂，威脅到在附近國際水域或空域中合法活動的航機與船艦，甚至附近各國的國防安全。」

此外，採訪過程中軍方偵察活動也引起中國人民解放軍的注意，數度拍出電報嚴厲警告稱：「P-8A Poseidon偵察機非法入侵中國領土，中國對南沙群島及周邊海域擁有主權，請立即遠離，以免誤判」；但海軍偵察機並未理會，堅定回復美方立場說：「美國海軍軍機擁有主權豁免，得在沿海國家領空以外區域進行合法軍事活動，並受國際法保障。」

南海的爭議由來已久，除中國政府主張的「九段線」主權外，沿岸國家包含台灣、越南、菲律賓、馬來西亞、汶萊等均主張有南海部分或全部主權；美國在此處未有任何主權主張，但支持各國平等通行、合理利用南海資源，同時呼籲各方理性、和平解決歧見。

中國政府對此沒有發表評論，只說中方有權在自己領土上建設基地，同時所有武裝力量的本旨都只是自我防禦，中國過去不曾、現在不會、未來也不可能主動侵略他國。

圖為20日的南海西沙群島的美濟礁上，可見到中國解放軍構建的建築與設施。美方指至少...
圖為20日的南海西沙群島的美濟礁上，可見到中國解放軍構建的建築與設施。美方指至少三座島礁已被軍事化。(美聯社)

北京 越南 解放軍

上一則

白宮：拜登訪北約 沒有順訪烏克蘭計畫

下一則

俄烏停火6條款4易2難 土耳其：待雙方領導人會面定奪

延伸閱讀

美印太司令：中國在南海3島礁軍事部署 背離習近平承諾

美印太司令：中國在南海3島礁軍事部署 背離習近平承諾
俄外長對拜習通話「只有冷笑」：俄中關係會越來越強

俄外長對拜習通話「只有冷笑」：俄中關係會越來越強
中國副外長：美拿全球化制裁俄是抱薪救火 激化新矛盾

中國副外長：美拿全球化制裁俄是抱薪救火 激化新矛盾
為那樁？「拜習會」甫落幕 解放軍戰機擾台

為那樁？「拜習會」甫落幕 解放軍戰機擾台

熱門新聞

李進進律師(右)在律師事務所被攻擊身亡。(取自李進進律師事務所網站)

紐約律師李進進遭刺身亡 25歲華女疑辦移民行兇

2022-03-14 23:22
圖為中國國家主席習近平(左)與俄國總統普亭。資料照。(Getty Images)

美官員：俄國要求中國提供軍援 投入俄烏戰爭

2022-03-13 17:19
參院15日通過法案，讓日光節約時間固定下來，不再每年變動，法案已送交眾院討論。(Getty Images)

「不用再撥鐘 天天夏令時」參院通過法案 就看眾院怎說

2022-03-15 20:44
白宮表示，拜登總統18日透過視訊，向中國國家主席習近平表明，如果中國提供物資給殘忍攻擊烏克蘭城市和平民的俄羅斯，會有什麼樣的下場和後果。照片由白宮提供

中官媒：習近平指中國反對戰爭 拜登提三不一無二願

2022-03-18 12:22
紐約律師李進進14日在律師事務所遇刺身亡。(取自其律師事務所主頁)

移民案糾紛動刀？紐約名律師遇害 華女兇嫌當場被捕

2022-03-15 02:30
白宮表示，美國總統拜登18日透過視訊，向中國國家主席習近平表明，若中方提供物資給殘忍攻擊烏克蘭城市和平民的俄羅斯，會有什麼樣的下場和後果。美聯社

白宮：拜登明告習近平 援助俄羅斯會有什麼下場

2022-03-18 23:14

超人氣

更多 >
烏克蘭戰爭啟示 也可能是今日俄羅斯明日中國

烏克蘭戰爭啟示 也可能是今日俄羅斯明日中國
紐約市仇恨襲擊不斷 亞裔大排長龍領防身噴霧

紐約市仇恨襲擊不斷 亞裔大排長龍領防身噴霧
否認要開記者會 大S吐重逢舊愛心情

否認要開記者會 大S吐重逢舊愛心情
中國湖南老兵連署請戰 要求赴烏克蘭支援俄軍

中國湖南老兵連署請戰 要求赴烏克蘭支援俄軍
阿富汗前財長 在美開Uber 昔掌60億預算 今在意跑50趟賺獎金

阿富汗前財長 在美開Uber 昔掌60億預算 今在意跑50趟賺獎金