歐巴馬曾探訪…美烏合作生化實驗室 成俄信息戰資料

前總統歐巴馬擔任聯邦參議員時，曾造訪美國政府資助的烏克蘭 生化實驗室，該實驗室如今成為資訊戰(information war)情蒐基地。

華爾街日報報導，歐巴馬憶述2005年造訪美烏合作的生化實驗室時，「試管內裝滿未分類的炭疽桿菌」。

冷戰過後，五角大廈 推動數十年計畫，從前蘇聯國家獲取生化武器，並重建華府與莫斯科彼此的信任感，如今這項計畫在俄羅斯入侵烏克蘭後，成為資訊戰的關鍵。

莫斯科譴責五角大廈透過生化實驗室資助烏國發展武器，俄國 外交部長拉夫洛夫(Sergei Lavrov)本月稍早說：「那不是和平的實驗。」

與俄國總統普亭關係密切的中國國家主席習近平呼應俄方指控，透過外交部發言人趙立堅表示，「俄國在軍事行動期間，發現美國利用這些設施開展生物軍事計畫」 。

美國官員否認相關指控，警告莫斯科可能藉此合理化在烏克蘭使用大規模毀滅性武器的作為。

國務卿布林肯(Antony Blinken)上周說：「我們認為莫斯科打算動用化武，藉由譴責烏克蘭合理化俄軍攻擊平民的行徑，這是俄軍慣常手法。」北大西洋公約組織(NATO)秘書長史托騰柏格(Jens Stoltenberg)上周也說：「我們關切莫斯科可能涉及栽贓行動，內容包括化武。」

熟悉五角大廈後冷戰「合作削減威脅計畫」(Cooperative Threat Reduction)者對俄國指控表示震驚，不僅因為俄國知悉美國軍方在前蘇聯國家收集化武、生化武器和核子設施的任務，且已受惠多年。

五角大廈所屬的「威脅降低局」(DTRA)主任波普(Robert Pope)說：「這很驚人，我們30年前致力消除大規模毀滅性武器，俄國對此心知肚明。」

DTRA發言人表示，1991年起實施的「合作削減威脅計畫」迄今已花費約120億元，收羅後蘇聯時代各項大規模毀滅性武器，其中約2億元自2005年起用於烏克蘭的生化業務，贊助數十個實驗室、公衛機構和檢測站。

DTRA前局長特涅利亞(James Tegnelia)認為，俄方指控恐怕是為更危險的軍事行動鋪路，「若看到俄軍對烏動用化武，小心，化武距離核武僅一步之遙。」