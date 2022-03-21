白宮：拜登訪北約 沒有順訪烏克蘭計畫

拜登總統即將到布魯塞爾參加北約峰會，討論進一步制裁侵略烏克蘭的俄羅斯，但拜登沒有計畫訪問烏克蘭。圖為拜登總統18日在白宮說明烏克蘭局勢。(美聯社)

俄羅斯入侵烏克蘭 後近一個月來，政府始終抱持避免直接與俄國發生衝突，故避免涉入戰爭的態度；例如白宮 發言人莎奇(Jen Psaki)表示，拜登 總統本周開始的歐洲行「沒有造訪烏國的計畫」，駐聯合國大使琳達·托馬斯-格林菲爾德(Linda Thomas-Greenfield)也說，美軍不會參與烏國境內的維和行動。

拜登計畫24日訪問布魯塞爾，參加北約(NATO)峰會及歐盟理事會會議，以重申美國對各北約盟邦的承諾。

烏克蘭前總統波洛申科(Petro Poroshenko)19日接受有線電視新聞網(CNN)訪談時表示，希望拜登能藉歐洲此行之便順道造訪烏國。

波洛申科呼籲拜登造訪烏克蘭以「展現領導力，作為團結的象徵」；波洛申科還說，烏國正在「捍衛母國土地，歐洲自由民主，以及全世界的安全，包括美國」，「請求」各國幫助烏國「拯救世界、拯救歐洲及拯救美國」。

不過白宮發言人莎奇20日表示，拜登此行專注於團結世界各國，以支持烏克蘭抵抗俄羅斯入侵，但「沒有任何造訪烏國的計畫」。

對於波蘭政府日前表示，應該派駐北約維和部隊進駐烏克蘭的提議，托馬斯-格林菲爾德大使20日在CNN節目「美國國情」(State of the Union)上表示，美國不可能參與烏國的維和行動，因為政府不會派遣美軍到烏國。

托馬斯-格林菲爾德表示，拜登的指示非常明確，就是我們不會派駐美軍到烏克蘭境內，「我們不想要讓局勢升級到變成與美國的戰爭」；不過托馬斯-格林菲爾德在節目上重申對北約成員國的支持。

節目主持人塔柏爾(Jake Tapper)繼續問道，拜登反對的究竟是派駐美軍進駐烏克蘭，還是連就算沒有美軍參與下，也反對北約軍隊進駐烏國；托馬斯-格林菲爾德對此表示，目前能夠知道的是美軍不會在烏國的土地上，至於其他北約成員國可能希望派軍，這部分是「他們得自己做出決定」。