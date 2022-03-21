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烏克蘭戰報#24：不投降即戰犯？俄軍消滅馬立波的最後通牒

美印太司令：中國在南海3島礁軍事部署 背離習近平承諾

俄侵烏 王毅：中在聯國棄權是一種態度 不應強迫選邊站

編譯潘勛／綜合20日電
面對俄烏戰爭，中國外交部長王毅表示，中國在聯合國大會投下棄權票也是一種態度，「不應被強迫選邊站隊」。 （新華社）
面對俄烏戰爭，中國外交部長王毅表示，中國在聯合國大會投下棄權票也是一種態度，「不應被強迫選邊站隊」。 （新華社）

中國外交部長王毅20日表示，面對俄烏戰爭，中國在聯合國大會投下棄權票也是一種態度，各國都有權自主決定對外政策，「不應被強迫選邊站隊」；王毅與阿爾及利亞外長拉馬拉會面做此發言，形同拉攏阿爾及利亞。

另外，中國駐美大使秦剛在美國媒體發聲，指中國呼籲戰爭停火，已向烏克蘭提供人道救援，光譴責任何一方解決不了問題；中國並未提供武器給俄國，也拒絕直接譴責俄國，「譴責也無法解決問題」。

拉攏阿爾及利亞等國

王毅表示，烏克蘭危機已演變，外溢效應影響到全世界；就這一點，中國與發展中國家在內的「大多數國家」一樣，既合理關切，立場也相似；例如在聯大討論烏克蘭問題時，中國、阿爾及利亞還有不少國家選擇投棄權票，「棄權票也是一種態度，是為了給和平一個機會，是不贊成用戰爭和制裁解決爭端，是一種負責任的態度」。

王毅強調，各國都有權自主決定對外政策，不應被強迫選邊站隊；複雜問題碰到不同意見，不宜採取非敵即友的簡化做法，尤其該揚棄冷戰思維。王毅19日談及美國總統拜登與中國國家主席的視訊通話時表示，中方絕不接受任何外來脅迫和壓力，也反對任何針對中國的無端指責和猜忌；中方的立場客觀公允，同大多數國家的願望一致。

中國駐美大使秦剛在華盛頓郵報撰寫輿情文章指出，「俄、烏衝突對中國並無好處」；中國若事先得知克里姆林宮的計畫，定會試著預防「迫在眉睫的危機」、「聯合國憲章的宗旨及原則必須完全遵守」；秦剛指出，這也意味「各國的主權及領土完整，包括烏克蘭，必須獲得尊重、保護」。

北京對俄支持現裂隙

「每日郵報」指出，秦剛發言堪稱最新例證，北京對俄國入侵烏克蘭的支持已出現裂隙。

秦剛接受「哥倫比亞廣播公司」(CBS)專訪指出，中國對俄烏戰爭的回應，是呼籲停火，推動和談，另送上人道救援；但回應中國是否譴責俄國時，秦剛答說譴責無濟於事，俄國若因譴責就退縮，那才令人驚訝。

秦剛談到拜、習視訊高峰對談，認為對談「坦率、深刻、有建設性」；中國國家主席習近平把中國立場表達得很清楚，那就是捍衛和平，反對戰爭；中國並沒送出武器給俄、烏任何一方，只送去「糧食、醫藥、睡袋及嬰兒處方奶粉」。

中國駐美大使秦剛指出，中國呼籲戰爭停火，光譴責任何一方解決不了問題。 （新華社）
中國駐美大使秦剛指出，中國呼籲戰爭停火，光譴責任何一方解決不了問題。 （新華社）

秦剛 王毅 烏克蘭

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