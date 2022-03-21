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怕核戰爆發 歐洲富豪建豪華防空洞 美業者也接到單

記者胡玉立／綜合報導
豪華地下掩體裡面，廚廁臥室一應俱全，圖為地下掩體平面圖。(取自Rising S Company)
豪華地下掩體裡面，廚廁臥室一應俱全，圖為地下掩體平面圖。(取自Rising S Company)

美國和海外住宅掩體製造商表示，自俄羅斯攻擊烏克蘭以來，客戶詢價及訂單激增；他們相信，激增原因是東歐戰爭及俄羅斯總統普亭2月底決定將俄國核武提升至戒備狀態。

位於德州默奇森(Murchison)的住宅掩體建造商Rising S Company總經理林奇(Gary Lynch)表示，最近十天內，收到了1600個來自義大利、羅馬尼亞、瑞典、英國、美國和加拿大的潛在客戶詢問建造地下避難所的事，希望核事故發生時可以避難用。這些客戶詢問最後有40項完成掩體銷售，價格包括安裝在內從6萬元到20萬元不等。

林奇說，「有個世界超級大國威脅使用核武器；光是這樣就夠嚇人了。」和昔日相比，林奇通常十天頂多接到兩到六通消費者打來電話，希望建立應急密室或防禦武器或貴重物品儲存空間。

製造商表示，這些預製避難所要承受化學、生物和核攻擊，有些人用足夠堅固的鋼架來抗震，還有防彈門；最高端的型號可能花費數百萬元，包括空氣過濾系統、太陽能充電站、淡水入口、廢物清除槽和紅外安全防護。

林奇說，他的新客戶是「努力採取行動保護親人的人」，「這些地下掩體可以是很安全的房間，也可以當做家裡很棒的男性空間或多一個客房；也許你今天用不到，但說不定會在一周內或一年內用到它。」

總部位於巴黎的Artemis Protection公司創始人瑟蘭(Mathieu Séranne)銷售安裝用於各種用途的豪華預製掩體，他也注意到各方對他公司產品的興趣上升。

瑟蘭說，他公司成立僅一年，在俄烏戰爭前主要是與富有客戶合作，建造寬敞且配合所有富人需求的避難所；但現在，來自芬蘭、法國、波蘭、俄羅斯、美國和加拿大不同收入水平的人，都對避難所產生濃厚興趣，他們的背景包括企業家、醫生、郵政人員和亞馬遜工作人員等。

「自從烏克蘭危機發生以來，我們收到很多普通人的提議，不得不因應緊急建造更小和更克難的避難所，我們也可以更快速生產和交付，」瑟蘭說。

Artemis Protection的優質掩體類似豪華公寓，有高高的天花板、嵌入式照明和高端配件，包括客廳、淋浴和電視在內的基本設施；造價動輒數百萬元。至於設施較少、面積約30平方呎的基本型號，售價約為16萬6000元。過去這幾周，該公司已售出40個掩體，創下公司紀錄。

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