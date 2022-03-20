須花數十億…侵烏戰爭 普亭輸不起也贏不起

俄羅斯侵烏戰爭對普亭而言恐成本過於高昂，輸不起也贏不起。(美聯社)

俄羅斯上月24日入侵烏克蘭 ，外界都認為這是場俄國 總統普亭 輸不起的戰爭，然而普亭又何嘗贏得起。

英國蘭卡斯特大學管理學院資深講師福卡特撰文指出，俄國光是軍事裝備損壞和人員陣亡就損失至少數十億美元，而占領一個國家和扶植傀儡政府每年恐要再花至少數十億美元，俄經濟將為入侵烏克蘭付出龐大代價。

許多國家對俄國實施前所未見的國際制裁，加重俄國侵烏軍事成本。較大膽的估計顯示俄國經濟明年可能萎縮7%，比1998年俄國股市崩盤更嚴重，而俄國侵烏前是預計將成長2%。

俄國因侵烏戰爭瀕臨破產，基準利率從9.5%調升至20%，股市關閉，盧布匯率貶至史上最低，可能無力償還債務。

俄國經濟過去十年經濟幾乎沒成長，歐盟計畫大幅減少依賴俄國供應能源，英美宣布禁止進口俄國石油。如果制裁持續，俄國將被中國和白俄羅斯之外的貿易夥伴切割，可能導致他們完全依賴中國。

如果普亭真的達到可以宣稱俄烏戰爭獲勝的程度，占領烏克蘭並成立傀儡政府肯定須重建被破壞的基礎設施，將迫使普亭從俄國預算挪用大量資源。

福卡特舉兩次車臣戰爭為例，戰爭後車臣首府格羅茲尼遭嚴重破壞，俄國一年要花約38億美元維持車臣政權，金援減少恐使俄國面臨叛亂風險，維持2014年吞併的克里米亞亦所費不貲。

烏克蘭國土僅次俄國，是歐洲第二大，人口約4000萬人，是車臣總人口約40倍。如果俄國要長久占領烏克蘭，花費將非常昂貴。

福卡特表示，在接下來數日乃至數周，侵烏戰爭是否對普亭而言成本過於高昂，取決於兩個因素。其一，俄國軍事和國防產業是否能在無法從西方進口電子零件和工業機器人等科技的狀況下生存。其二，制裁的影響和俄軍傷亡是否足以改變輿論並令克里姆林宮感到威脅，只有籠罩俄國的慘澹經濟警訊足以令普亭重視。