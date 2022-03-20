俄外長對拜習通話「只有冷笑」：俄中關係會越來越強

俄羅斯外長拉夫洛夫。（歐新社）

拜登 總統與中國國家主席習近平18日視訊會晤後，俄羅斯外長拉夫洛夫(Sergei Lavrov)19日表示，因為西方制裁俄國 ，公然削弱國際體制的一切基礎，俄、中兩大國必須思索如何在世界上繼續前行，所以關係只會越來越強。

「每日郵報」19日報導，拉夫洛夫唱好中俄關係之前一天，拜登與習近平舉行線上峰會；拜登警告中國若在俄國侵烏戰爭中，提供物資支援給莫斯科，那麼會有「後果」。

白宮 拒絕明講後果是什麼，另拒絕說明拜登是否對中國有特定要求；中國與俄國外交關係十分密切。

普亭發動侵烏戰爭以來，俄羅斯因為西方的制裁，變得愈發孤立，經濟瀕於崩潰；華府努力阻止中國提供救生索給普亭。

拉夫洛夫透過國際傳真社(Interfax)放話，表示自己對拜、習通話只有冷笑。

拜登由白宮戰情室與習近平通話期間，描述美國及盟友煞費苦心因應俄國侵略烏克蘭，包括金融制裁俄國；白宮官員指這次對談「直接、實質且詳細」。

但白宮並未透露拜、習就任何事項意見一致，只表示兩人溝通管道保持暢通。

白宮發言人莎奇(Jen Psaki)表示，不會就拜、習交談提供更多細節，原因在接下來動作，要由中方自己決定。

莎奇指出，「中國必須選擇採取什麼立場，未來歷史會怎麼評判中國、看待中國的舉動」。

俄方已放話威脅，假如當前制裁讓俄國銀行無法取得外匯，以公債指名履約的貨幣還本還息，那麼俄國會用盧布來還債。

但是以盧布償還指名歐元的債券，就被視同違約，信用破產；俄國批評西方存心組織這種狀況。

西方官員表示，制裁讓俄國痛楚的證據，才剛開始浮現；盧布幣值已大跌，據傳俄國向中方求援；西方的制裁，結果便是俄國背負的壓力愈來愈沉重。