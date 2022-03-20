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中國副外長：美拿全球化制裁俄是抱薪救火 激化新矛盾

中國新聞組／綜合19日電
中國外交部副部長樂玉成。（取材自中國外交部官網）
中國外交部副部長樂玉成。（取材自中國外交部官網）

拜登總統與中國國家主席習近平18日視訊會晤後，中國外交部次長樂玉成19日表示，習近平重視拜登在會中重申「四不一無意」，呼籲美方應落實拜登對中美關係的積極表態。他批評美國和西方國家對俄羅斯的制裁「越來越離譜，竟把全球化當成武器」，他並稱制裁是「抱薪救火」，只會激化新的矛盾。

關於烏克蘭局勢，樂玉成敦促有關各方展現政治意願，繼續對話談判，包括美國和北約(NATO)也應和俄羅斯開展對話，解開烏克蘭危機背後的癥結，化解俄烏雙方的安全顧慮。

樂玉成說，中方歷來反對缺乏國際法依據、沒有安理會授權的單邊制裁。制裁解決不了問題，反而是「抱薪救火」，只會激化新的矛盾。

他回避了西方國家的制裁是針對俄羅斯入侵一個主權國家的反應以及俄羅斯侵烏行徑在聯合國受到絕大多數國家譴責的事實，卻說現在對俄羅斯的制裁越來越離譜，竟然把全球化當成武器，連體育、文化、藝術和演藝界人士都不放過，貓和樹都被制裁，俄公民海外資產被無端剝奪。西方人士常掛在嘴上的「科學無國界」、「體育非政治化」、私有財產神聖不可侵犯、言論自由、契約精神等恐怕再沒人相信了。

一名歐洲聯盟(EU)高級官員19日表示，歐盟領導人掌握「非常可靠的證據」，證明中國正考慮軍援俄羅斯。這名官員警告，如果武器交付俄國，歐盟可能對中國採取貿易制裁措施。

據中國外交部官網，樂玉成在清華大學戰略與安全研究中心主辦的第四屆戰略與安全國際論壇發表演講指出，拜登在去年11月曾向習近平表達對中國「四不一無意」的態度，並且在這次會談又重申，美國不尋求和中國打「新冷戰」，不尋求改變中國體制，不尋求透過強化同盟關係反對中國，不支持「台獨」，無意和中國發生衝突。

樂玉成表示，習近平對拜登的表態十分重視，強調中美要相互尊重、和平共處、避免對抗。

他說，習近平強調，目前中美關係還沒有走出美國上屆政府製造的困境，反而遭遇越來越多的挑戰，特別是美國有些人向台獨勢力發出錯誤信號，這是十分危險的，台灣問題如果處理不好，將會對兩國關係造成顛覆性影響，希望美方予以足夠重視。

俄羅斯 拜登 習近平

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