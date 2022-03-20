烏克蘭籲中國加入反俄聯盟 「譴責野蠻行動」

俄羅斯入侵烏克蘭，在全球各地激起抗議風潮，使得俄國更加孤立。(歐新社)

自2月下旬開戰以來，烏俄戰事將近一個月，對俄羅斯最具影響力的中國政府始終沒有明確表態究竟挺烏或挺俄；烏克蘭 總統府顧問、首席談判代表波多利雅科(Mykhailo Podolyak)19日就在推特(Twitter)上呼籲中國政府加入西方的反俄聯盟，一同譴責莫斯科當局入侵烏克蘭的野蠻行動。

波多利雅科說：「如果中國政府做出支持文明國家譴責俄羅斯入侵行動的正確決定，將會成為全球安全體系的重要組成部分，這將是中國就國防議題與世界各國平起平坐的重要機會。」

事實上，北京當局自開戰以來，就與烏俄雙方保持一定距離；雖未譴責普亭發動侵略戰爭，還表示西方應正視北約(NATO)東擴引起俄羅斯的「合理安全擔憂」，但也一再強調「主權」的重要性，指涉事各方應尊重對方主權；據報導，中國外交部長王毅在與一位西班牙外交官通話時，表示「中國不是危機的當事方，也不想受到制裁的影響」。

另一方面，拜登 總統18日與中國國家主席習近平通話，電話中拜登表示如果中國政府選擇在俄國 轟炸烏克蘭時向俄國提供任何援助，將付出高昂代價；拜登在會談中，雖未明言中國助俄躲避制裁會有什麼嚴重後果，白宮會後卻暗示，不排除對北京祭出「二級制裁」(secondary sanctions)。

白宮官員說：「拜登總統明確表示，在俄國對烏克蘭進行殘酷戰爭之際，中國若向俄國提供物質支持，不僅對中美關係，而且對更廣泛的世界都有『影響和後果』」。但官員不透露拜登是否提出具體的威脅，也不透露習近平的反應。

半島電視台分析認為，由於烏俄之戰前景不明，現在評估中國是否會介入挺烏或挺俄還太早；中國既不可能為了一句「中俄關係不封頂」的外交承諾就公然與美國鬧翻，美方也不太願意真的與中國決裂；半島電視台指出，中國最關心的不是烏俄之戰到底誰輸誰贏，而是如何坐收漁翁之利，達成長久以來建立一個不同於西方民主自由的世界秩序的夢想。