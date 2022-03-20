我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛杉磯1架警方直升機 趕往車禍現場時墜毀 6人受傷

阿肯色州車展晚間爆發槍擊案 至少10人中槍

烏克蘭籲中國加入反俄聯盟 「譴責野蠻行動」

編譯柯立偉／綜合19日電
俄羅斯入侵烏克蘭，在全球各地激起抗議風潮，使得俄國更加孤立。(歐新社)
俄羅斯入侵烏克蘭，在全球各地激起抗議風潮，使得俄國更加孤立。(歐新社)

自2月下旬開戰以來，烏俄戰事將近一個月，對俄羅斯最具影響力的中國政府始終沒有明確表態究竟挺烏或挺俄；烏克蘭總統府顧問、首席談判代表波多利雅科(Mykhailo Podolyak)19日就在推特(Twitter)上呼籲中國政府加入西方的反俄聯盟，一同譴責莫斯科當局入侵烏克蘭的野蠻行動。

波多利雅科說：「如果中國政府做出支持文明國家譴責俄羅斯入侵行動的正確決定，將會成為全球安全體系的重要組成部分，這將是中國就國防議題與世界各國平起平坐的重要機會。」

事實上，北京當局自開戰以來，就與烏俄雙方保持一定距離；雖未譴責普亭發動侵略戰爭，還表示西方應正視北約(NATO)東擴引起俄羅斯的「合理安全擔憂」，但也一再強調「主權」的重要性，指涉事各方應尊重對方主權；據報導，中國外交部長王毅在與一位西班牙外交官通話時，表示「中國不是危機的當事方，也不想受到制裁的影響」。

另一方面，拜登總統18日與中國國家主席習近平通話，電話中拜登表示如果中國政府選擇在俄國轟炸烏克蘭時向俄國提供任何援助，將付出高昂代價；拜登在會談中，雖未明言中國助俄躲避制裁會有什麼嚴重後果，白宮會後卻暗示，不排除對北京祭出「二級制裁」(secondary sanctions)。

白宮官員說：「拜登總統明確表示，在俄國對烏克蘭進行殘酷戰爭之際，中國若向俄國提供物質支持，不僅對中美關係，而且對更廣泛的世界都有『影響和後果』」。但官員不透露拜登是否提出具體的威脅，也不透露習近平的反應。

半島電視台分析認為，由於烏俄之戰前景不明，現在評估中國是否會介入挺烏或挺俄還太早；中國既不可能為了一句「中俄關係不封頂」的外交承諾就公然與美國鬧翻，美方也不太願意真的與中國決裂；半島電視台指出，中國最關心的不是烏俄之戰到底誰輸誰贏，而是如何坐收漁翁之利，達成長久以來建立一個不同於西方民主自由的世界秩序的夢想。

俄羅斯入侵烏克蘭，在全球各地激起抗議風潮，使得俄國更加孤立。(美聯社)
俄羅斯入侵烏克蘭，在全球各地激起抗議風潮，使得俄國更加孤立。(美聯社)

拜登 烏克蘭 俄國

上一則

阿富汗前財政部長 如今在美開Uber

下一則

須花數十億…侵烏戰爭 普亭輸不起也贏不起

延伸閱讀

2.5萬移民湧邊界 等待42號令解除 拜登政府擬對策

2.5萬移民湧邊界 等待42號令解除 拜登政府擬對策
烏克蘭呼籲中國 譴責俄羅斯侵略野蠻行徑

烏克蘭呼籲中國 譴責俄羅斯侵略野蠻行徑
中國問題專家黎安友：中國不會對台動武

中國問題專家黎安友：中國不會對台動武
拜習通話 習近平連說二次「美國一些人」破壞中美關係

拜習通話 習近平連說二次「美國一些人」破壞中美關係

熱門新聞

李進進律師(右)在律師事務所被攻擊身亡。(取自李進進律師事務所網站)

紐約律師李進進遭刺身亡 25歲華女疑辦移民行兇

2022-03-14 23:22
圖為中國國家主席習近平(左)與俄國總統普亭。資料照。(Getty Images)

美官員：俄國要求中國提供軍援 投入俄烏戰爭

2022-03-13 17:19
參院15日通過法案，讓日光節約時間固定下來，不再每年變動，法案已送交眾院討論。(Getty Images)

「不用再撥鐘 天天夏令時」參院通過法案 就看眾院怎說

2022-03-15 20:44
一架RC-135電子偵察機1999年5月在北約盟軍行動轟炸南斯拉夫期間，現身南斯拉夫附近。美聯社

大揭密 俄軍侵烏戰術被洞悉 原來敗在「它」手上　

2022-03-12 09:40
白宮表示，拜登總統18日透過視訊，向中國國家主席習近平表明，如果中國提供物資給殘忍攻擊烏克蘭城市和平民的俄羅斯，會有什麼樣的下場和後果。照片由白宮提供

中官媒：習近平指中國反對戰爭 拜登提三不一無二願

2022-03-18 12:22
紐約律師李進進14日在律師事務所遇刺身亡。(取自其律師事務所主頁)

移民案糾紛動刀？紐約名律師遇害 華女兇嫌當場被捕

2022-03-15 02:30

超人氣

更多 >
25歲西藏歌手才旺羅布自焚亡 「遺言曝光」微博遭禁

25歲西藏歌手才旺羅布自焚亡 「遺言曝光」微博遭禁
香港遊客曼哈頓酒店遭槍擊 手戴百萬元腕錶

香港遊客曼哈頓酒店遭槍擊 手戴百萬元腕錶
中國問題專家黎安友：中國不會對台動武

中國問題專家黎安友：中國不會對台動武
具俊曄隔離期滿出關 火速飛奔重逢愛妻大S

具俊曄隔離期滿出關 火速飛奔重逢愛妻大S
拜習通話 習近平連說二次「美國一些人」破壞中美關係

拜習通話 習近平連說二次「美國一些人」破壞中美關係