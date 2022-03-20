烏克蘭籲中國加入反俄聯盟 「譴責野蠻行動」
自2月下旬開戰以來，烏俄戰事將近一個月，對俄羅斯最具影響力的中國政府始終沒有明確表態究竟挺烏或挺俄；烏克蘭總統府顧問、首席談判代表波多利雅科(Mykhailo Podolyak)19日就在推特(Twitter)上呼籲中國政府加入西方的反俄聯盟，一同譴責莫斯科當局入侵烏克蘭的野蠻行動。
波多利雅科說：「如果中國政府做出支持文明國家譴責俄羅斯入侵行動的正確決定，將會成為全球安全體系的重要組成部分，這將是中國就國防議題與世界各國平起平坐的重要機會。」
事實上，北京當局自開戰以來，就與烏俄雙方保持一定距離；雖未譴責普亭發動侵略戰爭，還表示西方應正視北約(NATO)東擴引起俄羅斯的「合理安全擔憂」，但也一再強調「主權」的重要性，指涉事各方應尊重對方主權；據報導，中國外交部長王毅在與一位西班牙外交官通話時，表示「中國不是危機的當事方，也不想受到制裁的影響」。
另一方面，拜登總統18日與中國國家主席習近平通話，電話中拜登表示如果中國政府選擇在俄國轟炸烏克蘭時向俄國提供任何援助，將付出高昂代價；拜登在會談中，雖未明言中國助俄躲避制裁會有什麼嚴重後果，白宮會後卻暗示，不排除對北京祭出「二級制裁」(secondary sanctions)。
白宮官員說：「拜登總統明確表示，在俄國對烏克蘭進行殘酷戰爭之際，中國若向俄國提供物質支持，不僅對中美關係，而且對更廣泛的世界都有『影響和後果』」。但官員不透露拜登是否提出具體的威脅，也不透露習近平的反應。
半島電視台分析認為，由於烏俄之戰前景不明，現在評估中國是否會介入挺烏或挺俄還太早；中國既不可能為了一句「中俄關係不封頂」的外交承諾就公然與美國鬧翻，美方也不太願意真的與中國決裂；半島電視台指出，中國最關心的不是烏俄之戰到底誰輸誰贏，而是如何坐收漁翁之利，達成長久以來建立一個不同於西方民主自由的世界秩序的夢想。
上一則
阿富汗前財政部長 如今在美開Uber
下一則
FB留言