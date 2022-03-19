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俄烏持續談判 普亭接連與土德法3國領袖通話

編譯洪毅／綜合18日電
圖為俄羅斯總統普亭18日現身莫斯科首都足球場，為進行中的侵烏戰爭造勢。（路透）
圖為俄羅斯總統普亭18日現身莫斯科首都足球場，為進行中的侵烏戰爭造勢。（路透）

俄羅斯入侵烏克蘭已逾三周，雙方在連續多日的談判後，有些問題已漸獲共識；俄國總統普亭已接連與土耳其、德國和法國等國領袖通話，並表達立場。不過，普亭18日與德國總理蕭茲通話時表示，俄方雖願與烏國達成和平，烏方卻在拖延談判。

俄羅斯與烏克蘭最新一輪談判後，俄方代表團團長梅丁思基(Vladimir Medinsky)表示，雙方在「中立化」的問題，包括不尋求加入北約(NATO)等的立場開始接近，是目前最接近達成共識的部分，而這個訴求也是談判的核心問題之一。

但是梅丁思基表示，俄方要求烏克蘭「去軍事化」的部分仍在談判中，烏方堅持此議題的討論須及於烏東的部分，但俄方認為烏東民眾應自行決定他們的出路；俄國在入侵烏國前承認烏東兩親俄共和國為主權國家。

梅丁思基表示，待雙方代表團達成共識，結束敵對關係的協議起草完畢，並得到雙方政府初步認可後，俄羅斯總統普亭與烏克蘭總統澤倫斯基就很可能會晤。

普亭17日與土耳其總統厄多安通話，參與通話的厄多安首席顧問兼發言人卡林(Ibrahim Kalin)接受英國廣播公司(BBC)訪問時表示，俄國提出的要求有數項，烏國要接受其中幾項要求並不困難，但其他要求恐怕並非如此。

俄國提出的條件包括烏克蘭應中立化、不加入北約，去軍事化，不能成為俄國威脅，保障烏國境內的俄語地位，以及「去納粹化」等。

卡林表示，這些要求有些事關俄羅斯面子，「中立化」已為澤倫斯基接受，但「去納粹化」可能是對猶太裔出身、且有親戚死於納粹屠殺的澤倫斯基的「嚴重冒犯」；土國也認為，烏國可透過「譴責並承諾粉碎一切形式的新納粹主義」達成條件。

卡林在訪談中對之後的要求開始三緘其口，因為這些涉及到烏東兩共和國，或是俄羅斯2014年併吞的克里米亞半島；如果烏克蘭必須接受放棄任何領土，勢必引發外界譁然。

普亭18日與德國總理蕭茲通話時，則再次表示俄國願意談判，但「烏克蘭不斷提出各種不現實的想法，似乎正千方百計想要拖延談判」；蕭茲則向普亭呼籲停火，並強調改善當地人道主義問題，以及尋求外交解決的重要性。

法國總統馬克宏亦在當日與普亭通話，同樣呼籲停火及建立人道走廊，並要求普亭停止攻擊馬立波(Mariupol)。

普亭 烏克蘭 俄國

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