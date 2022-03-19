我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏軍反擊轟炸俄軍團指揮所 傳指揮官及多名將軍陣亡

喜劇泰斗顧寶明心肺衰竭逝世 享壽71歲

馬立波劇院130人奇蹟生還 仍有1300人未找到

編譯郭宣含／綜合18日電
16日遭俄軍轟炸的烏克蘭馬立波市中心劇院，估計仍有1300人受困且生死未卜。（美聯社）
16日遭俄軍轟炸的烏克蘭馬立波市中心劇院，估計仍有1300人受困且生死未卜。（美聯社）

俄羅斯軍隊在進攻烏克蘭大城市受阻且無重大進展後，目前轉而加強遠攻和圍困城市，英國國防情報局長表示，俄軍改打包含無差別炸射的「消耗戰」，這會提高平民死傷和惡化人道危機；俄軍持續轟炸基輔和哈爾科夫(Kharkiv)，近波蘭的西部城市利維夫(Lviv)一處修機棚18日遭飛彈襲擊，而馬立波市遭襲劇院已救出130人，仍有1300人受困。

烏克蘭大城哈爾科夫18日遭俄軍襲擊後，當地救援人員從廢墟下救出被埋的民眾。（美聯...
烏克蘭大城哈爾科夫18日遭俄軍襲擊後，當地救援人員從廢墟下救出被埋的民眾。（美聯社）

五角大廈18日表示：「俄軍在烏克蘭全境幾乎都停滯不前。」俄軍進攻無法取得重大進展，日益加強圍攻城市和發射飛彈，意圖消磨城市和平民的意志；俄軍目前已發射逾1000枚飛彈。

英國國防情報局局長霍肯赫爾(Jim Hockenhull)18日表示，俄軍入侵烏克蘭三周仍無法達成目標，現改採消耗戰，持續無差別使用火力，這會導致平民死傷增加、烏克蘭基礎建設遭破壞，人道危機也會惡化。

俄軍持續轟炸烏克蘭諸多城市。(Getty Images)
俄軍持續轟炸烏克蘭諸多城市。(Getty Images)

儘管俄軍裹足不前，但仍持續轟炸烏克蘭諸多城市。西方官員表示，俄軍有足夠砲彈可持續烏克蘭數周或更久。

俄軍企圖包圍並切斷首都基輔外援，該市市長18日表示，當日上午一枚火箭擊中民宅區，一所幼稚園碎片四散，造成至少一人死亡和19人受傷，包括四名兒童。

基輔官員表示，當前目標是讓俄軍火力遠離市中心；在基輔西北部，河流與地形有助拖慢俄軍進程；基輔以東的俄軍停滯在近郊布洛瓦利(Brovary)；英國專家懷疑俄軍是否有足夠地面部隊可拿下基輔。

飽受俄軍轟炸的烏克蘭首都基輔市18日再遭俄軍襲擊。圖為一公寓被摧毀後，住戶在瓦礫...
飽受俄軍轟炸的烏克蘭首都基輔市18日再遭俄軍襲擊。圖為一公寓被摧毀後，住戶在瓦礫中尋找自己的物品。（歐新社）

在烏南地區，俄軍難進攻尼古拉耶夫(Mykolaiv)，拖延西進速度，黑海港市敖德薩(Odesa)近日持續遭炸，但俄軍不易從黑海登陸。

在烏東地區，頓內次克(Donetsk)和盧甘斯克(Luhansk)分離地區的戰事持續；眼見俄軍快包圍東北部城市蘇梅(Sumy)，烏軍從南側阻斷俄軍攻勢；俄軍企圖包圍第二大城哈爾科夫不成，改轟炸該市，摧毀住宅區與一大市場，不過分析師認為，當地俄軍的砲彈已短缺。

烏西離波蘭邊界50哩的城市利維夫18日打破相對安全與和平的狀態，烏克蘭官員表示，俄軍清晨從黑海方向發射飛彈，擊中利維夫機場旁的修機棚，且有多枚飛彈遭烏克蘭擊落；該市市長18日表示機場安好且無死傷回報。

俄國國防部18日表示，車臣特別部隊已進入遭圍困城市馬立波並在市中心街頭對戰；若該市落入俄軍之手，將是俄軍至今最大收穫。

馬立波劇院遭轟炸後，烏克蘭官員18日表示已有130人獲救，但估計仍有1300人受困且生死未卜。

烏克蘭 英國 機場

上一則

俄烏持續談判 普亭接連與土德法3國領袖通話

下一則

最新變種在歐洲崛起 佛奇：全美可能再現確診上升

延伸閱讀

烏國港市馬立波遭圍困兩周 市長證實：戰火已到市中心

烏國港市馬立波遭圍困兩周 市長證實：戰火已到市中心
烏克蘭女記者遭俄方拘留失聯多天 曾發文罵俄軍下地獄

烏克蘭女記者遭俄方拘留失聯多天 曾發文罵俄軍下地獄
圖輯／利維夫也遭砲轟 距離波蘭僅45哩 飛機維修廠被炸毀

圖輯／利維夫也遭砲轟 距離波蘭僅45哩 飛機維修廠被炸毀

擁地下避難所 被炸馬立波劇院救出130人 傷亡仍不明

擁地下避難所 被炸馬立波劇院救出130人 傷亡仍不明

熱門新聞

李進進律師(右)在律師事務所被攻擊身亡。(取自李進進律師事務所網站)

紐約律師李進進遭刺身亡 25歲華女疑辦移民行兇

2022-03-14 23:22
一架RC-135電子偵察機1999年5月在北約盟軍行動轟炸南斯拉夫期間，現身南斯拉夫附近。美聯社

大揭密 俄軍侵烏戰術被洞悉 原來敗在「它」手上　

2022-03-12 09:40
圖為中國國家主席習近平(左)與俄國總統普亭。資料照。(Getty Images)

美官員：俄國要求中國提供軍援 投入俄烏戰爭

2022-03-13 17:19
參院15日通過法案，讓日光節約時間固定下來，不再每年變動，法案已送交眾院討論。(Getty Images)

「不用再撥鐘 天天夏令時」參院通過法案 就看眾院怎說

2022-03-15 20:44
紐約律師李進進14日在律師事務所遇刺身亡。(取自其律師事務所主頁)

移民案糾紛動刀？紐約名律師遇害 華女兇嫌當場被捕

2022-03-15 02:30
白宮表示，拜登總統18日透過視訊，向中國國家主席習近平表明，如果中國提供物資給殘忍攻擊烏克蘭城市和平民的俄羅斯，會有什麼樣的下場和後果。照片由白宮提供

中官媒：習近平指中國反對戰爭 拜登提三不一無二願

2022-03-18 12:22

超人氣

更多 >
中官媒：習近平指中國反對戰爭 拜登提三不一無二願

中官媒：習近平指中國反對戰爭 拜登提三不一無二願
白宮：拜登明告習近平 援助俄羅斯會有什麼下場

白宮：拜登明告習近平 援助俄羅斯會有什麼下場
英媒：普亭9種驚悚症狀 暗示他瀕臨崩潰

英媒：普亭9種驚悚症狀 暗示他瀕臨崩潰
霧濃踩了煞車 135輛車追撞 密州連環大車禍6死

霧濃踩了煞車 135輛車追撞 密州連環大車禍6死
最新變種在歐洲崛起 佛奇：全美恐再見確診數上升

最新變種在歐洲崛起 佛奇：全美恐再見確診數上升