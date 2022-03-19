馬立波劇院130人奇蹟生還 仍有1300人未找到

16日遭俄軍轟炸的烏克蘭馬立波市中心劇院，估計仍有1300人受困且生死未卜。（美聯社）

俄羅斯軍隊在進攻烏克蘭 大城市受阻且無重大進展後，目前轉而加強遠攻和圍困城市，英國 國防情報局長表示，俄軍改打包含無差別炸射的「消耗戰」，這會提高平民死傷和惡化人道危機；俄軍持續轟炸基輔和哈爾科夫(Kharkiv)，近波蘭的西部城市利維夫(Lviv)一處修機棚18日遭飛彈襲擊，而馬立波市遭襲劇院已救出130人，仍有1300人受困。

烏克蘭大城哈爾科夫18日遭俄軍襲擊後，當地救援人員從廢墟下救出被埋的民眾。（美聯社）

五角大廈18日表示：「俄軍在烏克蘭全境幾乎都停滯不前。」俄軍進攻無法取得重大進展，日益加強圍攻城市和發射飛彈，意圖消磨城市和平民的意志；俄軍目前已發射逾1000枚飛彈。

英國國防情報局局長霍肯赫爾(Jim Hockenhull)18日表示，俄軍入侵烏克蘭三周仍無法達成目標，現改採消耗戰，持續無差別使用火力，這會導致平民死傷增加、烏克蘭基礎建設遭破壞，人道危機也會惡化。

俄軍持續轟炸烏克蘭諸多城市。(Getty Images)

儘管俄軍裹足不前，但仍持續轟炸烏克蘭諸多城市。西方官員表示，俄軍有足夠砲彈可持續烏克蘭數周或更久。

俄軍企圖包圍並切斷首都基輔外援，該市市長18日表示，當日上午一枚火箭擊中民宅區，一所幼稚園碎片四散，造成至少一人死亡和19人受傷，包括四名兒童。

基輔官員表示，當前目標是讓俄軍火力遠離市中心；在基輔西北部，河流與地形有助拖慢俄軍進程；基輔以東的俄軍停滯在近郊布洛瓦利(Brovary)；英國專家懷疑俄軍是否有足夠地面部隊可拿下基輔。

飽受俄軍轟炸的烏克蘭首都基輔市18日再遭俄軍襲擊。圖為一公寓被摧毀後，住戶在瓦礫中尋找自己的物品。（歐新社）

在烏南地區，俄軍難進攻尼古拉耶夫(Mykolaiv)，拖延西進速度，黑海港市敖德薩(Odesa)近日持續遭炸，但俄軍不易從黑海登陸。

在烏東地區，頓內次克(Donetsk)和盧甘斯克(Luhansk)分離地區的戰事持續；眼見俄軍快包圍東北部城市蘇梅(Sumy)，烏軍從南側阻斷俄軍攻勢；俄軍企圖包圍第二大城哈爾科夫不成，改轟炸該市，摧毀住宅區與一大市場，不過分析師認為，當地俄軍的砲彈已短缺。

烏西離波蘭邊界50哩的城市利維夫18日打破相對安全與和平的狀態，烏克蘭官員表示，俄軍清晨從黑海方向發射飛彈，擊中利維夫機場 旁的修機棚，且有多枚飛彈遭烏克蘭擊落；該市市長18日表示機場安好且無死傷回報。

俄國國防部18日表示，車臣特別部隊已進入遭圍困城市馬立波並在市中心街頭對戰；若該市落入俄軍之手，將是俄軍至今最大收穫。

馬立波劇院遭轟炸後，烏克蘭官員18日表示已有130人獲救，但估計仍有1300人受困且生死未卜。