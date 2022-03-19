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戰火毀烏克蘭「智慧之都」 棺材早用完 至少250人罹難

記者顏伶如／綜合報導
烏克蘭哈爾科夫遭俄軍圍攻，平民死傷慘重。圖為居民為砲火下的死者蓋上毯子。(歐新社)
烏克蘭哈爾科夫遭俄軍圍攻，平民死傷慘重。圖為居民為砲火下的死者蓋上毯子。(歐新社)

烏克蘭第二大城哈爾科夫(Kharkiv)遭受如下雨般的炸彈與火箭攻擊之後，由於死亡人數大量增加，停屍間已經爆滿，棺材也缺貨。

華盛頓郵報報導，停屍間外的院子裡，數十個黑色、綠色的屍袋堆疊於兩道牆邊。院子裡的另一側，還有俄軍攻擊後喪生，但遺體還來不及處理的死者。有些罹難者穿著拖鞋，另一名死者則穿著野戰服與行軍鞋，另一些遺體則開腸破肚。

雖然天氣寒冷，但屍體散發的腐爛臭味卻連外面街道都能聞到。

停屍間主管尼克拉維奇(Yuriy Nikolaevich)說：「我們需要屍袋。」他說，若無法取得屍袋，至少也要有塑膠布可以包裹屍體。

他表示，手邊已經沒有任何可以使用的材料，能把罹難者遺體處理之後交給家屬。他說：「整個城市裡的棺材都用光了。」

哈爾科夫位於烏克蘭東部，距離俄羅斯邊境僅25哩，現在哈爾科夫每天都遭受俄軍砲火、飛彈、火箭的槍林彈雨，社區民宅成了隨機轟炸的目標。

當地官員說，已有至少250名百姓不幸罹難，但死亡人數仍不完整，因為還有更多遺體被埋在瓦礫堆下。是否將有更多烏克蘭城市步入哈爾科夫後塵，令人憂心。

41歲的哈爾科夫居民奇科里克(Maxim Chicholik)在停屍間外等候，準備領取48歲哥哥的遺體。他說，哥哥走路到商店買食物的途中遭到攻擊，頭顱與一隻手臂都被砲彈炸掉。他說，哥哥遇難當天，嫂嫂才剛帶著孩子們逃離烏克蘭。

戰爭發生前，哈爾科夫以烏克蘭的「智慧之都」聞名，當地有超過30所大學，是科技與文化重鎮。但如今，哈爾科夫在戰火摧殘之下已面目全非。根據烏克蘭地方政府統計，約有70萬哈爾科夫居民已經逃離，約占當地人口的一半。

烏克蘭哈爾科夫市區的電車博物館遭俄軍砲火擊中，場館及展覽品損毀。(歐新社)
烏克蘭哈爾科夫市區的電車博物館遭俄軍砲火擊中，場館及展覽品損毀。(歐新社)

烏克蘭 邊境 華盛頓郵報

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