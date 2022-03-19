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反俄…俄麵包店收恐怖威脅 烏克蘭餐廳也被嗆滾回去

記者胡玉立／綜合報導
華府「俄羅斯之家」餐廳自俄國入侵烏克蘭之後，窗戶頻頻被人砸破，東主只好歇業。(Getty Images)
華府「俄羅斯之家」餐廳自俄國入侵烏克蘭之後，窗戶頻頻被人砸破，東主只好歇業。(Getty Images)

俄羅斯暴力入侵烏克蘭造成人道主義危機，部分美國人怒火中燒地開始反對所有在美國的俄羅斯企業、品牌或任何聽起來像俄羅斯的東西。企業主和專家指出，這是歷來見過最強烈的反俄情緒，但這種行為「不合理也不合時宜」；尤其許多業主譴責俄羅斯入侵、支持烏克蘭，還有些根本和俄羅斯無關。

拿在美俄羅斯企業「出氣」的人，傾倒伏特加、抵制俄羅斯餐館，甚至向俄羅斯企業發出威脅性留言。西雅圖俄羅斯麵包店Piroshky Piroshky老闆薩根(Olga Sagan)表示，該店自1992年起一直提供手工製作俄羅斯糕點，最近有人打電話來威脅要發動恐怖襲擊。

為澄清立場和客戶定位，許多企業主在店門口張貼支持烏克蘭標語，或在社群媒體承諾支持烏克蘭並譴責俄羅斯。部分餐館正從菜單上刪除任何俄羅斯參考資料。

事實上，就連烏克蘭人經營的企業也遭殃。26歲、生於美國的阿吉切夫(Alan Aguichev)兩年前與來自烏克蘭哈爾科夫的母親薩夫契茲(Svetlana Savchitz)在紐約曼哈頓開一家東歐和俄羅斯料理餐廳，就有人發電郵來大罵俄羅斯髒話，叫他們「滾回去」。餐廳菜單現在已刪掉任何提到俄羅斯的字眼。

華盛頓卡內基梅隆大學俄羅斯問題專家孟莎拉‧德爾森(Sarah Mendelson) 表示，俄羅斯於敘利亞及其周邊地區進行轟炸行動或2014年入侵克里米亞，都沒有出現現在這樣將反俄情緒轉化為對餐館或商品的抗議，「這種情緒反應其實並不理性。」

總部位於紐約的品牌忠誠度研究諮詢公司Brand Keys創始人兼總裁帕西科夫(Robert Passikoff)指出，最近一項民意調查發現，84%美國消費者表示將抵制俄羅斯品牌，以示站在烏克蘭這一邊。

華府烏克蘭裔開設的咖啡館，在戰事爆發後，大批顧客上門表示支持。(Getty Im...
華府烏克蘭裔開設的咖啡館，在戰事爆發後，大批顧客上門表示支持。(Getty Images)

俄羅斯 烏克蘭 社群媒體

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