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全美唯一擁有米格29富豪：波蘭捐戰機 恐怕無助烏抗俄

記者張聲肇／綜合報導
烏克蘭空軍主力戰機米格-29的性能已經趕不上俄軍的新式戰機。圖為烏軍的米格-29戰機。(路透)
烏克蘭空軍主力戰機米格-29的性能已經趕不上俄軍的新式戰機。圖為烏軍的米格-29戰機。(路透)

全美唯一擁有俄製米格29戰機的民間人士艾薩克曼(Jared Isaacman)說，米格29雖然性能很好，不是俄新型戰機的對手，即使波蘭願意捐助，恐怕無助烏克蘭抵抗俄國空軍。

NBC新聞說，太空人富豪艾薩克曼大概是全美唯一擁有還能飛的米格29戰機的平民，也是全美國少數實際上駕駛過米格29的人。從這個過來人的立場，他應有資格就波蘭的捐機倡議，發表專業意見。

烏克蘭空軍很會駕馭米格29，卻不熟悉美國戰機，波蘭願意交出所有的米格29，條件是先飛到美軍在德國的基地。華府和柏林立即拒絕，以免升高與俄國之間的緊張關係。

艾薩克曼說，已經有三、四十年機齡的蘇聯時代米格29戰機，根本不敵新一代的俄國戰機，因為新型戰機不但偵測器更靈敏，裝配的武器系統，射程也更遠，「俄國戰機比米格29『看得到』的距離，三倍都不只。」

俄國入侵烏克蘭以來，艾薩克曼一直未對自己的米格29公開表示意見，倒是有不少人問他，不過，烏克蘭政府從來沒有問過。

他說，他那架米格29對烏克蘭的作用，和一輛林寶堅尼汽車差不多，因為全部軍事用途的裝備都已經移除。

不過，他說如果米格機對烏克蘭有象徵及政治作用，或者有助西方國家團結一致對付俄國，就算在戰場沒甚麼大作用，他贊成把米格機送給烏克蘭。

十幾歲就創立網路支付公司發財的艾薩克曼，很早就對飛機感興趣，也遠超過一般億萬富翁，不是擁有一架私人噴射機就滿足，而是建立一支空軍。

現年39歲的艾薩克曼建立了一家飛行員訓練公司，幫美國空軍訓練戰機飛行員，他自己駕駛「入侵敵機」，提升空戰的緊張度。

烏克蘭空軍主力戰機米格-29的性能已經趕不上俄軍的新式戰機。圖為俄軍的米格-35...
烏克蘭空軍主力戰機米格-29的性能已經趕不上俄軍的新式戰機。圖為俄軍的米格-35戰機。(歐新社)

烏克蘭 俄國 太空人

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