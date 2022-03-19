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Z字高掛… 莫斯科萬人集會 普亭現身高喊必勝

編譯潘勛／綜合18日電
普亭身後的大橫幅上「Z」字十分顯眼。(歐新社)
普亭身後的大橫幅上「Z」字十分顯眼。(歐新社)

併吞克里米亞8周年

俄羅斯總統普亭18日現身首都足球場，慶祝併吞克里米亞八周年，另為進行中的侵烏戰爭造勢；他盛讚在烏克蘭的俄軍肩併肩、心手相連，聲稱這場「特殊軍事行動」必然獲勝；不過普亭演說到末段現場畫面源一度突然岔斷，改播稍早樂團表演愛國歌曲畫面，警方表示有20萬民眾參加這一活動。

「每日郵報」報導，普亭的造勢活動在莫斯科盧日尼基體育場(Luzhniki stadium)舉辦，官方宣稱集會是為慶祝併吞克里米亞八周年；體育場只能容納8萬1000人。

俄羅斯總統普亭18日現身莫斯科首都足球場，為進行中的侵烏戰爭造勢，稱這場「特殊軍...
俄羅斯總統普亭18日現身莫斯科首都足球場，為進行中的侵烏戰爭造勢，稱這場「特殊軍事行動」必勝。（路透）

普亭稱俄羅斯與克里米亞有「共同命運」，2014年俄軍讓當地「去納粹化」，目前則在烏克蘭「英勇」戰鬥，群眾回報普亭以高聲連續呼喊「俄羅斯！」

現場民眾高擎寫有「世界無納粹」、「力挺俄羅斯」等大幅旗幟，其中的Z字母還特別選用粗體字。普亭演說指出，當初克里米亞力抗新納粹分子及激進之徒，今日俄國其他領土也發生一樣的事；烏克蘭頓巴斯(Donbass)人民不贊成新納粹活動，於是組織游擊戰對付納粹。

普亭繼續說，頓巴斯人民遭遇包圍、砲擊、烏克蘭軍的空襲轟炸，這是種族滅絕，於是俄國發動軍事活動，拯救人民免遭殺戮，擺脫苦難。

普亭引用聖經讚俄軍

普亭指出，最能證明這場正義之戰的事，在於俄軍併肩行動，相互協助，有必要時彼此掩護，彷彿要替兄弟擋子彈，「我國已經好久沒看到這麼團結了。」普亭更動聖經文句說，至愛莫大於為友人獻出靈魂。

自比18世紀俄國英雄

普亭演講時自比18世紀俄國英雄、海軍元帥烏沙科夫(Fyodor Ushakov)；烏沙科夫一生未有敗績，普亭指出，對烏的特殊軍事活動時逢烏沙科夫的誕辰紀念日，真是湊巧。

這場聚會還有愛國音樂表演，「蘇聯製造」(Made in the U.S.S.R.)樂團歌曲開頭便唱到「烏克蘭、克里米亞、白俄羅斯跟摩爾多瓦，都是我的國家」。

不過普亭演講快結束時，電視轉播突然中斷，國營電視台播出愛國歌曲表演畫面，旋即重播普亭約五分鐘的演講，有普亭在結束時走下台的畫面；克里姆林宮發言人佩斯科夫稱畫面切斷的原因是技術失誤；但與會民眾向路透(Reuters)表示，普亭致詞結束後離開講台，過程沒有中斷。

有些與會民眾對現場記者表示，自己是政府機構員工，受到壓力而來，其他人則是學生，若前來參加「音樂會」，隔天可放假，不必上課。

普亭 白俄羅斯 納粹

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