澤倫斯基各國演說背後 烏克蘭關鍵說客曝光

俄烏戰爭陷入膠著，前景難料，但烏克蘭總統澤倫斯基的公關和文宣戰卻非常成功。圖為澤倫斯基3月16日透過視訊對美國國會兩院議員演講。（美聯社）

Politico新聞網站報導，俄烏戰爭爆發後，大批說客、律師、公關顧問紛紛對國會山莊及媒體展開強力宣傳，要求美國對烏克蘭 伸出援手。

文宣戰帶風向 烏國公關群強力宣傳

報導指出，俄烏戰爭期間，美國民眾看到烏克蘭總統澤倫斯基 (Volodymyr Zelenskyy)一場又一場對西方國家求救的真情流露演說，一般民眾沒有看到的新聞幕後，則是由公關專家、說客、前任政府官員組成的脈絡，打造了強而有力的文宣機器，負責對媒體報導帶風向，並影響政策決定。

烏克蘭總統澤倫斯基(左)17日在首都基輔看望因俄羅斯進攻而受傷的民眾。（Getty Images）

顧問麥克折衝 扮演媒體聯絡人角色

隨著俄烏衝突成為政府部門討論焦點，戰爭新聞占據媒體報導大量篇幅，烏克蘭文宣戰的規模也變得更加龐大，觸角進一步延伸。目前在華府政壇為烏克蘭遊說的其中一名有力人士便是麥克(Andrew Mac)。麥克是澤倫斯基顧問，目前擔任一家烏克蘭法律事務所華府辦公室負責人，過去這段時間經常扮演媒體與澤倫斯基之間的聯絡人角色。

Politico新聞網站報導，白宮 注意到了麥克的影響力，多名消息人士透露，白宮推測某些與澤倫斯基有關的新聞，消息來源應是麥克，數名負責採訪烏克蘭的記者也都知道麥克的身分。

前總統川普第一次遭到國會彈劾時，麥克建議澤倫斯基明哲保身，不要捲入美國內部鬥爭。2021年春季，麥克被授予任務，負責改變外界對於俄羅斯威脅烏克蘭的認知。

前大使談說客 烏總統策士高深莫測

目前與澤倫斯基政府經常保持聯繫的前任美駐俄羅斯大使麥弗爾(Michael McFaul)說，烏克蘭政府、澤倫斯基以及澤倫斯基身邊的人，都頗為高深莫測。他說，澤倫斯基身邊人士與美國精英、美國媒體打交道，已經有頗長時間。

另外，分別代表烏克蘭石油、天然氣產業協會的公司，俄烏戰爭爆發後儼然變成為烏克蘭爭取利益的密使。遊說公司Yorktown Solutions則在國會山莊發動遊說攻擊，位於紐約的公關公司KARV Communications則把重點放在回覆媒體詢問。報導指出，俄烏戰爭發生前，這幾家公司的主要工作重點都是德俄之間的天然氣管線「北溪二號」(Nord Stream 2)。