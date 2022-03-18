工廠關閉、就業流失…普亭承認：西方經濟制裁重創俄國

西方經濟制裁已讓全俄震撼，工廠關閉，工作流失，盧布幣值跳水，民怨沸騰。圖為莫斯科武裝警察鎮壓反戰示威。（歐新社）

俄羅斯總統普亭 承認，目前西方因俄烏戰爭而對俄國 施加的經濟制裁，已造成重大傷害，「我國經濟務必深刻改革結構」，而短期將帶來暫時的通膨及失業；俄羅斯前總統、現任國家安全會議副主席麥德維夫(Dmitry Medvedev)指責西方煽動仇俄情緒，但俄國有力量「讓美國安分守已」。

華爾街日報17日報導，普亭16日在電視談話中指出，西方制裁造成傷害，俄國經濟結構要深入改革，他不想隱藏這些；改革會引發一時的通膨及失業。

西方經濟制裁的力道已讓全俄震撼，工廠關閉，就業流失，盧布幣值跳水，中央銀行升息一倍，俄國恐有國債違約之虞。

普亭指西方合謀組織「經濟閃電戰」對付俄國，已經失敗；但他警告西方可能進一步施壓。

普亭提到近幾周西方公司由俄國大出走，因此遞出橄欖枝，要它們繼續在俄國營運下去；他強調那些公司不理睬美國及其扈從國，繼續在俄經營業務，肯定能得到額外發展機會。

普亭矢言以一批行動抵消西方制裁帶給俄方的痛苦，包括加年金給退休長者及國營事業員工、提高最低工資、金援企業行號；因西方的制裁，盧布劇烈貶值，但普亭不擬放鬆蘇聯式的物價管制，他表示俄國中央銀行不會訴諸印鈔來因應政府開支需求。

普亭譴責西方凍結俄國央行 達6300億美元的外匯存底，等於偷走那筆錢；凍結行為非法，勢將導致各國把金融儲備改存為有形財產，如黃金、土地及原物料。

俄國消費者表示，目前物價上漲，商店某些商品已無庫存；俄國統計局16日指出，到11日止的當周物價上漲2.09%，今年以來通膨值達5.62%，遠超俄國央行為全年設定的4%目標。

西方經濟制裁已讓全俄震撼，工廠關閉，工作流失，盧布幣值跳水，民怨沸騰。圖為莫斯科武裝警察鎮壓反戰示威。（歐新社）

與此同時，西方供應商切斷零組件，讓許多俄國工業無法繼續生產；俄國國債也面臨違約之虞，為1998年以來首度；俄國政府16日得支付兩種以美元指定的公債利息達1億1700萬美元。

曾任俄國總統的麥德維夫指責美國煽動仇俄，想叫俄國屈膝就範，是不會管用的，俄國有國力，能整倒那些厚顏無恥的敵人。