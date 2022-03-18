我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美1公民在烏克蘭被炸死 家人哀「他正排隊領食物」

華裔花滑女將劉美賢父女 遭中國特工騷擾、索要護照

工廠關閉、就業流失…普亭承認：西方經濟制裁重創俄國

編譯潘勛／綜合17日電
西方經濟制裁已讓全俄震撼，工廠關閉，工作流失，盧布幣值跳水，民怨沸騰。圖為莫斯科武裝警察鎮壓反戰示威。（歐新社）
西方經濟制裁已讓全俄震撼，工廠關閉，工作流失，盧布幣值跳水，民怨沸騰。圖為莫斯科武裝警察鎮壓反戰示威。（歐新社）

俄羅斯總統普亭承認，目前西方因俄烏戰爭而對俄國施加的經濟制裁，已造成重大傷害，「我國經濟務必深刻改革結構」，而短期將帶來暫時的通膨及失業；俄羅斯前總統、現任國家安全會議副主席麥德維夫(Dmitry Medvedev)指責西方煽動仇俄情緒，但俄國有力量「讓美國安分守已」。

華爾街日報17日報導，普亭16日在電視談話中指出，西方制裁造成傷害，俄國經濟結構要深入改革，他不想隱藏這些；改革會引發一時的通膨及失業。

西方經濟制裁的力道已讓全俄震撼，工廠關閉，就業流失，盧布幣值跳水，中央銀行升息一倍，俄國恐有國債違約之虞。

普亭指西方合謀組織「經濟閃電戰」對付俄國，已經失敗；但他警告西方可能進一步施壓。

普亭提到近幾周西方公司由俄國大出走，因此遞出橄欖枝，要它們繼續在俄國營運下去；他強調那些公司不理睬美國及其扈從國，繼續在俄經營業務，肯定能得到額外發展機會。

普亭矢言以一批行動抵消西方制裁帶給俄方的痛苦，包括加年金給退休長者及國營事業員工、提高最低工資、金援企業行號；因西方的制裁，盧布劇烈貶值，但普亭不擬放鬆蘇聯式的物價管制，他表示俄國中央銀行不會訴諸印鈔來因應政府開支需求。

普亭譴責西方凍結俄國央行達6300億美元的外匯存底，等於偷走那筆錢；凍結行為非法，勢將導致各國把金融儲備改存為有形財產，如黃金、土地及原物料。

俄國消費者表示，目前物價上漲，商店某些商品已無庫存；俄國統計局16日指出，到11日止的當周物價上漲2.09%，今年以來通膨值達5.62%，遠超俄國央行為全年設定的4%目標。

西方經濟制裁已讓全俄震撼，工廠關閉，工作流失，盧布幣值跳水，民怨沸騰。圖為莫斯科...
西方經濟制裁已讓全俄震撼，工廠關閉，工作流失，盧布幣值跳水，民怨沸騰。圖為莫斯科武裝警察鎮壓反戰示威。（歐新社）

與此同時，西方供應商切斷零組件，讓許多俄國工業無法繼續生產；俄國國債也面臨違約之虞，為1998年以來首度；俄國政府16日得支付兩種以美元指定的公債利息達1億1700萬美元。

曾任俄國總統的麥德維夫指責美國煽動仇俄，想叫俄國屈膝就範，是不會管用的，俄國有國力，能整倒那些厚顏無恥的敵人。

俄國 普亭 央行

上一則

民調：拜登處理俄烏戰爭 美民眾近半不滿意

下一則

波羅的海3國議會領袖 向美提警告：俄將侵略我們

延伸閱讀

開出「確切停戰條件」 普亭致電土耳其總統：願意協商

開出「確切停戰條件」 普亭致電土耳其總統：願意協商
美五角大廈：戰事久拖不決 普亭恐搬出核威脅

美五角大廈：戰事久拖不決 普亭恐搬出核威脅
烏克蘭提集體安全協議 由安理會五常+土德擔保

烏克蘭提集體安全協議 由安理會五常+土德擔保
布林肯：普亭是戰犯 美正蒐集罪證

布林肯：普亭是戰犯 美正蒐集罪證

熱門新聞

李進進律師(右)在律師事務所被攻擊身亡。(取自李進進律師事務所網站)

紐約律師李進進遭刺身亡 25歲華女疑辦移民行兇

2022-03-14 23:22
圖為中國國家主席習近平(左)與俄國總統普亭。資料照。(Getty Images)

美官員：俄國要求中國提供軍援 投入俄烏戰爭

2022-03-13 17:19
一架RC-135電子偵察機1999年5月在北約盟軍行動轟炸南斯拉夫期間，現身南斯拉夫附近。美聯社

大揭密 俄軍侵烏戰術被洞悉 原來敗在「它」手上　

2022-03-12 09:40
參院15日通過法案，讓日光節約時間固定下來，不再每年變動，法案已送交眾院討論。(Getty Images)

「不用再撥鐘 天天夏令時」參院通過法案 就看眾院怎說

2022-03-15 20:44
紐約律師李進進14日在律師事務所遇刺身亡。(取自其律師事務所主頁)

移民案糾紛動刀？紐約名律師遇害 華女兇嫌當場被捕

2022-03-15 02:30
烏克蘭西部利維夫州亞沃利夫市（Yavoriv）的軍事訓練場遭俄軍空襲，造成至少35人死亡，134人受傷。 路透

開戰Day18／多國外交官據點在附近 烏克蘭西部軍事訓練場遭空襲 至少35死134傷

2022-03-13 08:45

超人氣

更多 >
圖輯／法拉盛5級大火延燒數小時 5人輕傷 商家損失慘重

圖輯／法拉盛5級大火延燒數小時 5人輕傷 商家損失慘重
沈殿霞愛女倒數繼承遺產 新男友身分曝光

沈殿霞愛女倒數繼承遺產 新男友身分曝光
CNN分析：中國正透過4種手段悄悄對俄羅斯施壓

CNN分析：中國正透過4種手段悄悄對俄羅斯施壓
紐新Omicron亞種病毒傳播快 已占新病例4成

紐新Omicron亞種病毒傳播快 已占新病例4成
加州居民可望獲油貼400元 沒車者也有

加州居民可望獲油貼400元 沒車者也有