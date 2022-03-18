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英：有強力證據證明 普亭是「戰爭罪」幕後主使

編譯陳韻涵／綜合17日電
英國外交大臣特拉斯稱，有非常強而有力的證據顯示，烏克蘭出現戰爭罪行，且普亭是幕後主使。（路透）
英國外交大臣特拉斯稱，有非常強而有力的證據顯示，烏克蘭出現戰爭罪行，且普亭是幕後主使。（路透）

在拜登總統16日批評俄羅斯總統普亭侵略烏克蘭，轟炸婦幼醫院，首度直指普亭為「戰犯」後，英國外交大臣特拉斯(Liz Truss)17日表示，「我們有非常、非常強而有力的證據顯示，烏克蘭出現戰爭罪行，且普亭是幕後主使。」但特拉斯並未直接指控普亭是戰犯；俄方則憤怒回應，稱拜登的說法「不可饒恕」。

來源：ABC News

白宮之前避免點名普亭觸犯戰爭罪，稱需要調查並交由國際裁決；拜登說出這個詞後，白宮發言人莎奇(Jen Psaki)表示，總統的說法「發自肺腑」，重申相關罪行需要明確調查才能確立。

美聯社指出，宣告某人犯下戰爭罪並非嘴上說說而已，國際法條有明確的定義、定罪調查程序和罰則。

美等45國蒐集俄軍暴虐行徑

針對普亭的調查已然開始，聯合國人權理事會(OHCHR)成立調查委員會後，美國等45個國家已著手收集俄軍暴虐行徑；荷蘭的國際刑事法院另立一案徹查。

聯合國特別法庭首席檢察官克蘭(David Crane)，目前是「全球問責網路」(GAN)主席；他說：「我們才剛開始。」

俄國入侵烏克蘭首日，與國際法院、聯合國等機構合作的GAN便成立工作小組，蒐集戰爭罪的相關資訊；烏克蘭也起草指控普亭的定罪書，可能在一年內完成。 

美聯社分析，戰爭罪適用任何違反國際領袖遵行的武裝衝突法，該法規範各國的戰時行為。

過去一年來，相關法規，根據二次大戰後的「日內瓦公約」及其他增修協定，不斷修改與擴張，旨在保障非戰鬥人員、平民、醫護、傷兵和戰俘等。

條約和協定明訂持有何種武器會被當作戰鬥人員而攻擊，以及禁止使用哪些武器，如化學或生化武器。

蓄意殺戮、大規模破壞、占用非軍事設施等「嚴重違反公約」的累犯行為，就會構成戰爭罪；其他戰爭罪包括刻意攻擊平民，運用不對稱的武力、人肉盾牌或挾持人質等；此外，國際刑事法院也會針對違反人權的內容，如迫害平民，斟酌量刑。

AP：普亭恐以「指揮責任」定罪

美聯社分析，普亭最可能被定戰爭罪的理由，是要負起「指揮責任」；若指揮官知悉犯行卻未阻止，則應負責。

調查與裁定戰爭罪的辦法共有四個途徑，分別是國際刑事法院、聯合國成立調查委員會，或由關切的國家自行組成法庭，遵循二戰後在德國紐倫堡審判納粹領導人的前例。

普亭 烏克蘭 聯合國

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