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拜習今通話 將正告北京「支持俄羅斯要承擔後果」

記者張文馨／華盛頓報導
拜登總統17日在「聖派翠克日」活動上批俄羅斯總統為「殘暴的獨裁者」、「十足的惡棍」；他18日將與中國國家主席習近平通話，討論烏克蘭局勢。（美聯社）
拜登總統17日在「聖派翠克日」活動上批俄羅斯總統為「殘暴的獨裁者」、「十足的惡棍」；他18日將與中國國家主席習近平通話，討論烏克蘭局勢。（美聯社）

俄烏戰爭進入第四周，拜登總統繼16日稱俄羅斯總普亭(Vladimir Putin)為「戰犯」後，17日在「聖派翠克日」活動上再稱他為「殘暴的獨裁者」、「十足的惡棍」；拜登18日將與中國國家主席習近平通話，討論烏克蘭局勢，白宮表示，他將正告北京，若支持俄羅斯就要承擔後果。

拜登17日說，普亭的暴行與俄軍在烏克蘭的所作所為都是不人道的；發生在烏克蘭的事件涉及戰爭罪，美國正蒐集罪證。

白宮宣布拜登18日將與習近平通話，這是俄烏戰爭以來兩國領導人首度接觸。白宮發言人莎奇(Jen Psaki)表示，美中外交高層14日羅馬會談時敲定雙邊領導人再次通話，俄羅斯侵略烏克蘭以及美中一系列雙邊議題都會談，拜登將評估觀察習近平在俄烏衝突的立場；如外界所見，中國未曾譴責俄羅斯侵略，美國高度關切和憂慮中俄此時的結盟。

國務卿布林肯(Antony Blinken)當天在記者會上表示，美國關切北京考慮以更多武器軍備「直接援助」俄羅斯侵略烏克蘭，拜登將正告習近平：「若中國採取任何行動支持俄羅斯的侵略，都將承擔後果。」

「我們會毫不猶豫回應中國。」布林肯說。

布林肯也提到，俄軍最近轟炸醫院、學校和劇院，攻擊烏克蘭平民，他個人同意拜登的看法，認為發生在烏克蘭的事情是戰爭罪。

布林肯表示，全球刑事司法無任所大使莎克(Beth Van Schaack)將負責蒐集和評估此一事件中所涉及的戰爭罪行事證，以協助國際社會調查及追究責任。

美聯社整理國際社會認定「戰爭罪」的方式有四種，包含透過國際刑事法院(ICC)、聯合國組成國際戰爭罪法庭起訴普亭、由特定國家組成國際軍事法庭，或者讓已有戰爭罪法源的國家來推動；美聯社報導，德國已經開始調查此事，但美國沒有這樣的法律。

布林肯也預告俄羅斯的下一步行動，他說，美國有強烈預感，莫斯科可能正為動用化學武器鋪路，俄軍會系統性綁架烏克蘭地方官員，扶植傀儡取而代之。

此外，國會眾院17日以壓倒性票數表決通過，終止與俄羅斯、白俄羅斯的正常貿易關係，加徵商品進口關稅。

眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)表示，這將進一步孤立俄國並重挫其經濟；參院民主黨領袖舒默(Chuck Schumer)表示，參院也會盡快通過這一法案，將其送到總統桌上，讓拜登能簽署實施。

白俄羅斯 拜登 烏克蘭

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