美對中警告之後 中國大使保證「不打烏克蘭」

中國駐烏克蘭大使范先榮表示，中國永不會攻擊烏克蘭。（取自中國駐烏大使館官網）

俄羅斯 入侵烏克蘭 ，中國對俄烏戰爭的態度一直受到關注。中國始終沒有譴責俄羅斯，同時駐烏克蘭大使范先榮則表示，中國永不會攻擊烏克蘭，並稱讚烏克蘭人民在戰爭中堅韌不拔。

范先榮是於3月14日向正遭俄軍猛烈攻擊的烏克蘭利維夫(Lviv)州長科齊茨基(Maksym Kozytskyi)作出上述言論，彭博新聞社在報導相關消息時，認為中國是要表明在俄烏開戰問題上保持中立。

范先榮強調，對於烏克蘭人民，中國是友好的國家，永遠不會攻擊烏克蘭，無論在經濟上還是政治上，中國都將永遠是烏克蘭的一股有益力量。范先榮說，「我們永遠尊重你的國家，在平等互利的基礎上發展關係。我們將尊重烏克蘭人民選擇的道路，因為這是每個國家的主權。」

自俄羅斯攻擊烏克蘭後，中國一直呼籲雙方保持克制及敦促和談。外交部發言人趙立堅也表示，中方支持一切有利於緩和局勢和政治解決的努力。

美先亮底牌 拜習今通話恐難順利

與此同時，在美國公開及私下警告中國，若援助俄羅斯將會面對嚴重後果之後，拜登總統及中國國家主習近平將於18日舉行會談，路透引述外界的分析均認為，這不可能是一次輕鬆對話。

早在14日白宮國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)與中國中央外事辦主任楊潔篪 在羅馬長達七小時的會晤，毫無進展也不順利。

目前拜登政府正在注視中國在做甚麼，然後再決定採取的行動方案，政府一名高層官員表示，美國正在研究中國會向俄國提供的軍事、經濟及其他支持。 華府目前還在整理一系列問題，包括中國需要跨越哪些「紅線」才能觸發美國的反應，以及具體的回應是甚麼。

在蘇利文與楊潔篪會晤前數周，美國一直傳出中國支持俄羅斯總統普亭，甚至有俄羅斯向中國尋求軍援的說法，中俄對此已一再否認，楊潔篪更不點名美國直指是虛假信息。歐洲有外交消息人士指出，美國一些盟友也質疑華盛頓的相關說法。

儘管蘇利文指中國若援助俄國將面對嚴重後果，但消息人士指出，美國與盟友之間根本未有協調可能對北京的制裁。

分析人士說，若就烏克蘭問題對中國實施制裁，只會產生可怕後果，不僅對中國，而且對美國和全球經濟都有嚴重影響。