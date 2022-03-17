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烏軍反攻逼近赫爾松 黑海擊落俄2架蘇愷30戰機

編譯郭宣含／綜合16日電
烏克蘭軍隊16日在首都基輔和其他關鍵城市反擊俄羅斯軍隊，逼近遭俄軍占領的唯一烏克蘭城市赫爾松並攻擊赫爾松機場，擊毀俄軍兩架蘇30戰機。（美聯社）
烏克蘭軍隊16日在首都基輔和其他關鍵城市反擊俄羅斯軍隊，逼近遭俄軍占領的唯一烏克蘭城市赫爾松並攻擊赫爾松機場，擊毀俄軍兩架蘇30戰機。（美聯社）

烏克蘭軍隊16日在首都基輔和其他關鍵城市朝俄羅斯軍隊展開反攻，逼近遭俄軍占領的唯一烏克蘭城市赫爾松(Kherson)並攻擊機場，擊毀俄軍兩架戰機；另外近日才傳出消息，前往核電廠的關鍵烏西小鎮凡尼申斯克(Voznesensk)曾在日前遭大批俄軍攻擊，但當地烏軍和民兵成功擊退俄軍，繳獲軍備並俘虜十人。

烏克蘭軍隊在戰爭前幾周遭俄軍接連轟炸而後退，但烏克蘭一名高階軍事官員表示，烏軍16日重振旗鼓，對基輔和烏南城市赫爾松等多處俄軍陣地發動反攻，希望造成俄軍「最大死傷」。

該名官員匿名表示，烏軍目標並非收復失土，而是盡可能對俄軍造成最大傷害，烏軍以坦克、戰機和砲火攻擊俄軍，「就造成最大傷亡的任務而言，烏軍做得極好。」

目前無法獨立確認烏軍攻擊細節，但多名高階烏國官員均證實，烏軍已展開反攻。

烏軍表示，他們朝黑海沿岸城市尼古拉耶夫(Mykolaiv)的東、南部反攻，逼近唯一遭俄軍占領的赫爾松，並攻擊現為俄國空軍基地的赫爾松機場。

衛星圖像顯示，赫爾松機場停機坪有七架損壞的俄國直升機，有些飛機還著火；基輔當局表示，烏軍也擊落黑海港口敖德薩(Odessa)外的兩架俄國蘇愷30戰機。

俄羅斯並未對戰爭死傷人數多加評論，僅表示戰事有所進展。俄國國防部15日宣布已拿下赫爾松全境，讓俄軍在烏南地區取得重要立足點，烏軍恐難反擊。

即便如此，烏俄兩方在軍事進展不多；華盛頓智庫「戰爭研究所」(ISW)分析，俄軍近兩周未能同步展開廣泛攻擊，無法一次攻下烏克蘭多地，而且未來一周也難辦到。

烏克蘭官員表示，美國與盟國提供的武器至關重要，烏軍得以有效擊退俄軍攻擊並守住陣線。

烏西守住前往核電廠關鍵之地

俄軍2日和3日快速大舉進攻重要戰略小鎮凡尼申斯克，該鎮是前進烏克蘭核電廠的大門，也是從後方攻擊敖德薩的通道；但烏軍和民軍以寡擊眾，擊退俄軍並俘虜十人，這是俄軍侵略後最嚴重死傷的戰事之一。

這兩日戰事的相關細節近日才流出，烏克蘭強烈抵抗與防衛，成功擊退武器更優良的俄軍，一部分是因為烏軍和地方志願軍同心致志，齊力抗敵。

該市官員表示，俄軍撤離時留下近30輛坦克車、裝甲運兵車、多管火箭發射器和卡車，以及一架遭擊落的武裝直升機。俄軍撤到東南方逾40哩處，烏軍持續對其轟炸；有些俄軍撤離到附近森林，當地官員表示俘虜其中十人。

烏克蘭官員估計約有100名俄軍在該市身亡，俄軍屍體四散在戰場與叢林，有些已堆疊在冷凍火車櫃內。

烏克蘭 俄國 機場

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