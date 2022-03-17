雅虎：CIA狙擊手、戰術高手 祕訓烏軍8年

中央情報局(CIA)被指多年派遣秘密準軍事行動小組進入烏克蘭，透過秘密訓練計畫協助基輔抵抗俄軍侵犯。圖為烏軍16日訓練射擊。（Getty Images）

根據雅虎新聞(Yahoo News)16日獨家報導，俄羅斯 2014年併吞克里米亞後，中央情報局(CIA )便派遣一支秘密準軍事行動小組進入烏克蘭 ，透過秘密訓練計畫協助基輔抵抗俄軍侵犯；俄烏戰爭爆發後，烏克蘭軍隊抵抗俄軍的表現超過預期，CIA秘密訓練計畫的背景因素，功不可沒。

報導指出，CIA在烏克蘭經營多年的秘密訓練計畫，獲得六位以上前美國官員匿名受訪證實。

防俄耍花招 美小組進入烏東協訓

報導指出，2014年俄羅斯併吞克里米亞戰爭期間，烏克蘭狙擊手發現俄軍使用鏡面反射、雷射瞄準等手段，企圖傷害狙擊手視力。前美國政府官員說，當時美國派遣秘密進入烏克蘭、一支人數極少的CIA準軍事行動小組評估發現，若與CIA在後911時期各種戰爭中曾經面對的伊斯蘭組織(IS)相比，俄軍實力明顯超出甚多。

一名前資深情報官員便說，當時CIA小組很快就發現俄軍實力堅強，俄軍懂得使用雷射企圖傷害烏克蘭狙擊手視力便是一例，「神學士(Taliban)不會這種花招」。

俄羅斯上個月大舉侵略烏克蘭後，烏軍並沒有如外界預期迅速瓦解，反而守住幾座大城，甚至對俄軍及武器造成重創。雅虎新聞報導分析，烏軍超乎外界預期的表現，某些因素正是拜CIA秘密訓練計畫之賜。

報導指出，2015年展開的這項秘密訓練計畫，內容包括武器訓練、掩蔽戰術訓練以及機密通訊等。前CIA官員透露，在烏克蘭東部地區進行的秘密訓練，讓烏克蘭特種部隊在這次戰爭中知道如何因應俄軍進犯。

報導指出，由於秘密訓練小組具有極高敏感度，CIA挑選經驗豐富的前任官員挑大梁前往烏克蘭執行任務，同行還有CIA特別活動中心的狙擊手等資深戰術專家。一名前官員說：「只要一個失誤，或有成員衝動行事，我們就可能惹禍上身。」官員也說，這支部隊在烏克蘭所從事的任何行動都可能遭到錯誤解讀，導致緊張情勢更加惡化。

高科技較勁 烏兵曾因用手機被炸死

一名前官員說，美國長達十年將關注焦點放在對抗恐怖主義，但在俄羅斯併吞克里米亞之後，CIA卻從烏克蘭實戰經驗當中發現，現代戰場已進化為高科技較勁，俄軍及挺俄側翼有能力運用無人機、手機塔台及其他電子設備迅速鎖定目標。一名前情報官員便說，有烏軍躲在戰壕使用手機，結果被俄軍鎖定之後，被炸得粉身碎骨。