馬立波最大避難所遭炸 數百婦孺躲劇院恐傷亡慘重
俄羅斯軍隊持續濫轟烏克蘭首都基輔等大城的平民區，南部戰略港市馬立波(Mariupol)一間充當避難所的劇院遭空襲，傷亡人數不明，北部城市切爾尼戈夫(Chernihiv)至少十人排隊買麵包，卻遭空襲炸死；第二大城哈爾科夫(Kharkiv)頻遭空襲，開戰迄今至少500平民死亡。
俄烏官員16日磋商停火之際，俄軍仍持續砲轟烏克蘭各大城；烏克蘭外交部表示，馬立波市中心的戲劇劇院(Drama Theater)收容家園被摧毀的數百位平民，俄軍轟炸過後，劇院僅剩斷垣殘壁。
馬立波 劇院廣場標示「兒童」仍遭襲
太空科技公司「馬薩爾」(Maxar)14日公布的衛星影像顯示，劇院前後廣場都以白色寫下從空中顯而易見的「兒童」字樣，卻仍遭空襲。
有線電視新聞網(CNN)報導，劇院遇襲時，室內躲了數百人；許多人被埋在瓦礫堆下，救災人員極力搶救受困者，包括一名孕婦。
烏克蘭外交部表示，「空襲摧毀劇院建築的中央部分，造成大量民眾被埋在殘骸中，受影響人數因空襲未歇而無法估計。」
馬立波市議會官員則在Telegram上寫道，「難以估計恐怖且不人道行徑的傷亡規模，平民區域持續遭砲轟，劇院主要建築和出入口都被炸毀」。
馬立波市長顧問安德魯申科(Petro Andruishchenko)表示，劇院是當地最大的收容所；馬立波市府官員卡克(Maxim Kach)說，該劇院只有婦孺，沒有戰鬥人員。
逃離馬立波的民眾表示，當地情況「慘不忍睹，宛如煉獄」；官員預估，約2500位平民已在馬立波喪命。
俄國持續轟炸基輔市中心及郊區，砲彈一度落在距離總統府約1.5哩的平民住宅區，市中心一棟12層樓高的大樓被擊中，瞬間陷入火海。
切爾尼戈夫 排隊買麵包 10人炸死
切爾尼戈夫市長喬斯(Vyacheslav Chaus)表示，民眾在街上排隊買麵包，天外卻飛來火箭，至少十人被炸死，橫屍街頭；CNN記者慘況，許多屍體面目全非，另有一人被抬到附近的車上，但不確定此人是否生還。
美國駐基輔大使表示，俄軍暴行必須停止。
俄國國防部16日否認轟炸劇院或馬立波其他地方，也否認殺害切爾尼戈夫買麵包的群眾，稱該地區沒有俄軍；俄國國防部表示，烏克蘭媒體指控的相關內容及畫面，是烏克蘭策畫的惡作劇。
哈爾科夫 多棟民房及學校被擊中
哈爾科夫頻遭空襲，砲彈15日擊中多棟建築和一所學校，當地官員表示，戰爭爆發迄今至少500平民身亡，實際死亡人數可能更多，緊急救難人員在斷垣殘壁中搶救傷患，至少189名傷者獲救，但也發現許多罹難者。
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