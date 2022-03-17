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馬立波最大避難所遭炸 數百婦孺躲劇院恐傷亡慘重

編譯陳韻涵／綜合16日電
俄軍16日在烏克蘭南部戰略港市馬立波轟炸了一間充當避難所的市中心劇院，烏克蘭官方表示，這家劇院收容了家園被摧毀的數百位平民。（路透）
俄軍16日在烏克蘭南部戰略港市馬立波轟炸了一間充當避難所的市中心劇院，烏克蘭官方表示，這家劇院收容了家園被摧毀的數百位平民。（路透）

俄羅斯軍隊持續濫轟烏克蘭首都基輔等大城的平民區，南部戰略港市馬立波(Mariupol)一間充當避難所的劇院遭空襲，傷亡人數不明，北部城市切爾尼戈夫(Chernihiv)至少十人排隊買麵包，卻遭空襲炸死；第二大城哈爾科夫(Kharkiv)頻遭空襲，開戰迄今至少500平民死亡。

俄烏官員16日磋商停火之際，俄軍仍持續砲轟烏克蘭各大城；烏克蘭外交部表示，馬立波市中心的戲劇劇院(Drama Theater)收容家園被摧毀的數百位平民，俄軍轟炸過後，劇院僅剩斷垣殘壁。

馬立波 劇院廣場標示「兒童」仍遭襲

太空科技公司「馬薩爾」(Maxar)公布的衛星影像顯示，馬立波市中心劇院前後廣場...
太空科技公司「馬薩爾」(Maxar)公布的衛星影像顯示，馬立波市中心劇院前後廣場都以白色寫下從空中顯而易見的俄文「兒童」字樣，卻仍遭空襲。（路透）

太空科技公司「馬薩爾」(Maxar)14日公布的衛星影像顯示，劇院前後廣場都以白色寫下從空中顯而易見的「兒童」字樣，卻仍遭空襲。

有線電視新聞網(CNN)報導，劇院遇襲時，室內躲了數百人；許多人被埋在瓦礫堆下，救災人員極力搶救受困者，包括一名孕婦。

烏克蘭外交部表示，「空襲摧毀劇院建築的中央部分，造成大量民眾被埋在殘骸中，受影響人數因空襲未歇而無法估計。」

馬立波市議會官員則在Telegram上寫道，「難以估計恐怖且不人道行徑的傷亡規模，平民區域持續遭砲轟，劇院主要建築和出入口都被炸毀」。

馬立波市長顧問安德魯申科(Petro Andruishchenko)表示，劇院是當地最大的收容所；馬立波市府官員卡克(Maxim Kach)說，該劇院只有婦孺，沒有戰鬥人員。

逃離馬立波的民眾表示，當地情況「慘不忍睹，宛如煉獄」；官員預估，約2500位平民已在馬立波喪命。

俄國持續轟炸基輔市中心及郊區，砲彈一度落在距離總統府約1.5哩的平民住宅區，市中心一棟12層樓高的大樓被擊中，瞬間陷入火海。

切爾尼戈夫 排隊買麵包 10人炸死

切爾尼戈夫市長喬斯(Vyacheslav Chaus)表示，民眾在街上排隊買麵包，天外卻飛來火箭，至少十人被炸死，橫屍街頭；CNN記者慘況，許多屍體面目全非，另有一人被抬到附近的車上，但不確定此人是否生還。

美國駐基輔大使表示，俄軍暴行必須停止。

俄國國防部16日否認轟炸劇院或馬立波其他地方，也否認殺害切爾尼戈夫買麵包的群眾，稱該地區沒有俄軍；俄國國防部表示，烏克蘭媒體指控的相關內容及畫面，是烏克蘭策畫的惡作劇。

哈爾科夫 多棟民房及學校被擊中

哈爾科夫頻遭空襲，砲彈15日擊中多棟建築和一所學校，當地官員表示，戰爭爆發迄今至少500平民身亡，實際死亡人數可能更多，緊急救難人員在斷垣殘壁中搶救傷患，至少189名傷者獲救，但也發現許多罹難者。

烏克蘭 俄國 國防部

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