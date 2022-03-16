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烏克蘭宣稱擊斃第4位俄軍將領：攻進馬立波時陣亡

「烏克蘭不會加入北約」 澤倫斯基：這是事實須承認

烏軍田野戰術 利用僵局創造優勢 智阻俄軍奪城

編譯陳韻涵╱綜合15日電
圖為烏軍在基輔東邊近郊布洛瓦利嚴陣以待。（Getty Images）
圖為烏軍在基輔東邊近郊布洛瓦利嚴陣以待。（Getty Images）

軍事專家分析，俄羅斯進軍烏克蘭逾兩周仍未攻下首都基輔，主要歸因於俄軍因應烏軍的「非常規戰術」，堪稱毫無準備。

華盛頓郵報報導，俄羅斯進軍烏克蘭逾兩周，戰事推進不順，補給線中斷，俄軍屍體、軍車與砲彈殘骸散落在千瘡百孔的頹圮斷垣之間。

基輔西北郊區的伊爾平(Irpin)前線過去兩周幾乎未移動；俄軍雖然占盡人數優勢，烏軍仍以技巧和戰略捍衛前線分界；這對烏克蘭地方指揮官及其戰士而言，堪稱一大勝利。該指揮官說：「俄軍試圖推進，但他們沒料到烏克蘭人鎮守在此。」

俄軍在戰爭爆發前幾天，迅速控制伊爾平北方一座軍機場；當時許多軍事觀察員預期，俄軍將速取基輔，但兩周過去，俄軍仍難以推進戰線。

華郵指出，造訪當前兩大前線，分別是伊爾平和基輔市中心西北方的布洛瓦利(Brovary)附近，就能了解烏軍捍衛基輔的戰略、戰術與能耐，且俄軍錯估情勢及其技術失誤顯而易見。

美國與北約、歐盟成員國提供單兵反坦克飛彈、防空飛彈等重武器，以及機關槍和狙擊槍；雖不清楚還會有多少軍火運抵基輔，烏軍靠既有火藥庫搭配田野戰術，力抗俄軍。

智庫「外交政策研究所」(FPRI)俄軍防禦政策學者羅伯李(Rob Lee)說：「俄軍沒準備好因應非常規的戰爭與戰術，不確定如何因應這股反抗勢力，以及宛若游擊隊般的情況。」

大多數軍事分析人士和西方官員依然預測，俄軍終將環伺基輔並可能在空襲掩護下向基輔推進；雖然這招可行，但莫斯科恐怕不願照辦。

對烏軍而言，這場戰爭是場消耗戰；烏軍力阻俄軍，利用僵局創造優勢，為民爭取更多時間，並對俄國總統普亭施壓。

在戰場外，國際社會制裁俄國並透過外交斡旋逼俄國退讓；在前線，普亭的士兵遭遇更多西方國家送來的重武器，以及全球對於俄軍殺戮平民、轟炸住宅區和醫院等恐致戰爭罪的控訴。

烏軍多次受訪表示，他們擴大俄軍自身缺失，這包括運用可預測的戰略、缺乏地面部隊，甚至是出其不意的衝突等。

諸多報導和社群媒體上的消息顯示，俄軍缺水缺糧，軍車缺油，部分俄軍因士氣低落或迷路而投降；部分車隊因技術問題而緩行或停滯。

美國海軍分析中心(CNA)的俄國研究計畫主任考夫曼(Michael Kofman)說：「烏克蘭的主要策略是爭取時間，試圖做其他事情都會消磨其軍力。烏軍無法將俄軍逐出境，但有機會戰勝。」

烏克蘭 俄國 普亭

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