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烏克蘭宣稱擊斃第4位俄軍將領：攻進馬立波時陣亡

「烏克蘭不會加入北約」 澤倫斯基：這是事實須承認

俄入侵20天 基輔4棟大樓遭砲擊數十死 宵禁35小時

編譯郭宣含╱綜合15日電
俄軍15日狂轟烏克蘭首都基輔，一位婦女自被擊中的住家公寓大樓中逃出，驚魂甫定，被警察與消防員救護。(美聯社)
俄軍15日狂轟烏克蘭首都基輔，一位婦女自被擊中的住家公寓大樓中逃出，驚魂甫定，被警察與消防員救護。(美聯社)

俄加強轟炸 聚焦市中心

俄羅斯入侵烏克蘭第20天，基輔市長克里契科(Vitali Klitschko)15日宣布35小時宵禁，烏克蘭軍隊堅守首都，俄軍同日加強轟炸頻率，基輔四棟大樓遭砲擊，造成數十人死亡，一處地鐵站和多處平民設施也遭轟炸；第二大城哈爾科夫(Kharkiv)連夜遭擊逾60次，但遭圍困城市馬立波(Mariupol)則有約有2萬人開4000輛私人車撤離。

俄軍入侵加劇，基輔市長克里契科15日宣布進行35小時宵禁。圖為15日的基輔市車站...
俄軍入侵加劇，基輔市長克里契科15日宣布進行35小時宵禁。圖為15日的基輔市車站，幾乎空無一人。(美聯社)

基輔15日清晨多處傳出爆炸聲，烏克蘭政府表示首都遭到大砲攻擊，俄國轟炸基輔似乎更具系統性，且更聚焦在市中心，其轟炸多棟公寓大樓、一處地鐵站和其他平民地點。

烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymir Zelenskyy)表示，基輔四棟大樓遭砲擊，數十人喪生。

基輔民眾外出 只能避難

基輔市長克里契科與部一起行動站崗。(美聯社)
基輔市長克里契科與部一起行動站崗。(美聯社)

基輔緊急疏散居民，並迫使基輔市長克里契科15日宣布，在這個艱困與危機時刻，該市從15日晚間8時至17日上午7時將實施35小時的宵禁，民眾外出只能避難。

基輔西部斯維亞托申斯基區(Svyatoshynskyi)爆發最嚴重的激戰之一，當地15日凌晨4時後，一棟15樓公寓遭砲火集中，大火延燒數小時、濃煙密布，消防人員趕緊疏散和救出居民；克里契科表示至少四人喪命，但急難當局表示，死亡人數恐再增加。

俄軍對烏克蘭首都基輔加強攻勢，15日凌晨就狂轟狂炸。圖為基輔消防員在深夜中灌水急...
俄軍對烏克蘭首都基輔加強攻勢，15日凌晨就狂轟狂炸。圖為基輔消防員在深夜中灌水急救被擊中的公寓大樓。(美聯社)

此前基輔奧伯隆區(Obolon)和波多利斯基區(Podilskyi)14日也有大樓遭攻擊，均至少造成一人死亡和多人受傷。

1處地鐵站入口處 遭炸毀

基輔當局公布一處地鐵站入口處遭炸毀，並宣布火車不停該站；許多民眾將地鐵當作掩護所，有些人甚至睡在火車上。

同時烏克蘭士兵嚴守基輔外圍森林，烏克蘭國防部公布影片顯示，烏軍有反坦克武器和迫擊砲，不僅安撫民心也能震懾俄軍。

美國一名高階國防部官員匿名透露，俄軍利用長程火力襲擊基輔的平民目標，並提高攻擊頻率，但地面部隊目前仍離基輔約10至15哩，進展不多，可能是因為後勤不足和遇到烏克蘭人強烈抵抗。

基輔外郊伊爾平(Irpin)和布恰(Bucha)多日遭飛彈和砲火攻擊；位於烏東的哈爾科夫連夜遭攻擊逾60次，打中該市歷史中心和一處市場；戰略關鍵城市尼古拉耶夫(Mykolaiv)也持續遭攻擊，13日空襲造成九人死亡。

馬立波遭圍困逾一周，逾2300人死亡，倖存者急缺物資和水電、暖氣；但該市出現一線生機，烏克蘭總統辦公室副主任提摩申科(Kyrylo Tymoshenko)表示，約有2萬人開4000輛私人車，通過指定安全走廊離開。

地鐵站 烏克蘭 宵禁

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