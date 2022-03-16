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烏克蘭宣稱擊斃第4位俄軍將領：攻進馬立波時陣亡

「烏克蘭不會加入北約」 澤倫斯基：這是事實須承認

烏民揭暴行：躲俄軍搶劫殺人 趴天花板夾層

編譯陳韻涵╱綜合15日電
一名婦女在被俄羅斯空襲損毀的房屋外哭泣。圖片非新聞當事人。(美聯社)
一名婦女在被俄羅斯空襲損毀的房屋外哭泣。圖片非新聞當事人。(美聯社)

俄羅斯軍隊入侵烏克蘭後，在南部占領地殺害平民、闖民宅商店搶物資；此外，俄軍綁架烏克蘭民選官員，挑選親俄人士作傀儡領袖。

華爾街日報報導，烏克蘭民眾表示，俄軍補給線中斷後，在占領區攻擊無武平民，在超市商店打砸搶，闖民宅找食物和有價值的物品。

64歲的瓦倫提納‧霍杜斯(Valentyna Khodus)從默恩鎮(Myrne)向西南方逃到札波羅熱(Zaporizhzhia)；她說：「俄軍闖進來，厚顏無恥，掠奪他們想要的任何物品。」霍杜斯在俄軍硬闖民宅掠奪期間，與孫子和孫女躲在天花板夾層。

她表示，兩位鄰居上周駕著懸掛烏克蘭國旗的車輛上路，卻遭俄軍當街殘忍殺害；她說：「就在路邊，他們的屍體還在車子裡面。」

俄國表示，沒有計畫占領烏克蘭，俄軍會放過烏克蘭平民，俄軍只會攻擊軍事目標，任何平民傷亡都是烏克蘭國族主義人士與極端分子的作為。 

俄國國防部長紹伊古(Sergei Shoigu)日前與聯合國秘書長通電話時說，「俄軍沒有威脅平民，未對平民設施開火，遵守國際人道法規。」

在遭俄軍占領的烏東城鎮莫洛昌斯克(Molochansk)，當地居民達亞·普里斯圖帕(Darya Prystupa)帶著兩歲的女兒徒步逃離該城，準備前往札波羅熱。但當這對母女試圖通過俄軍看守的檢查哨，官兵要求她們留下有價物品，才准放行。

「每當俄軍看到開著車的烏克蘭民眾，就要求民眾提供食物和香菸，才會讓平民通行。」普里斯圖帕說：「我們無法拒絕，因為俄國士兵拿槍指著我們，烏克蘭人民沒有槍。」

此外，眾多跡象顯示，俄軍打算循2014年兼併克里米亞(Crimean)的模式，長期「治理」烏南占領區赫爾松(Kherson)和尼古拉耶夫(Mykolaiv)等地。

烏國外交部長庫列巴(Dmytro Kuleba)警告，俄軍準備在赫爾松舉辦「公投」，自行宣布成立「人民共和國」，如克里米亞，以及不久前承認其獨立的盧甘斯克(Luhansk)和頓內次克(Donetsk)共和國。

俄軍隨後扶植當地親俄議員嘉琳娜‧丹尼琴科，成為梅利托波爾市的新市長。(取自推特)
俄軍隨後扶植當地親俄議員嘉琳娜‧丹尼琴科，成為梅利托波爾市的新市長。(取自推特)

札波羅熱地區的梅利托波爾市(Melitopol)市長費多羅夫(Ivan Fedorov)11日拒絕與俄軍合作遭擄走，俄軍隨後扶植當地親俄議員嘉琳娜‧丹尼琴科(Galina Danilchenko)繼立。

丹尼琴科透過社群媒體表示，「我們的主要目標是因應新現實，創造新機制，我們盡可能以嶄新的方式過生活。」

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