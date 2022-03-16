「勿信文宣 他們騙你」 俄媒女編輯闖電視直播反戰被捕

俄羅斯國營電視台「第一頻道」女編輯瑪莉娜．奧斯雅尼可娃（右）14日闖進直播間，高舉標語「不要戰爭，停戰」。她隨後遭逮捕，並被判罰3萬盧布。（Getty Images）

俄羅斯 一名女子14日闖進俄羅斯國營電視台「第一頻道」(Channel One)直播間，高舉標語「不要戰爭，停戰，勿信政治文宣，他們在此騙你，俄國 反戰」。她隨後遭逮捕，並被判罰3萬盧布(約270美元)；此舉獲烏克蘭 總統澤倫斯基稱讚與感謝，他並呼籲更多俄國人奮起反戰。

俄羅斯塔斯社(TASS)引述執法人員報導，該名女性為「第一頻道」的編輯；在鏡頭切換掉前，她大喊「停戰，不要打仗」。

她，最高恐面臨15年刑期

每日郵報(DailyMail)和獨立人權組織「OVD-Info」報導，該名女性是編輯瑪莉娜．奧斯雅尼可娃(Marina Ovsyannikova)；臉書一個使用同名的女性帳號，照片顯示她戴著一條象徵俄國和烏克蘭國旗顏色的項鍊，並在電視上露臉。

奧斯雅尼可娃遭警察拘留一夜、審問14個小時後，莫斯科地方法院15日裁定她呼籲眾人示威反戰，組織未經批准的行動，因此罰她支付3萬盧布。

奧斯雅尼可娃在法庭外錄下影片表示：「過去兩天我都沒睡，他們不准我聯繫親屬或與我親近的人。」她也無法「聯繫法律代表，因此身處相當艱困的處境。」

澤倫斯基15日一早在影片中稱讚並感激奧斯雅尼可娃，「我很感謝不停嘗試傳遞真相的俄國人，也感謝那些對抗假資訊，並告訴親友摯愛真相的人」。

澤倫斯基也呼籲俄國人，「只要你的國家還未完全自我孤立，還未變成跟北韓差不多的國家，你就必須奮起反抗，切勿錯過良機」。

俄羅斯聯邦調查委員會正調查奧斯雅尼可娃是否公開散布有關俄軍的不實資訊，此前俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)簽署一項法律，任何蓄意散播有關俄國武裝軍隊不實資訊和數據的人，將面臨最高15年的刑期。

她，嗆普亭要為侵略負責

OVD-Info公布她抗議前在家預錄的影片，她表示：「烏克蘭現正上演的情況是一種犯罪，俄國是個侵略國。」她接著指出：「只有一人要為侵略負責：普亭」。

該名女性指出，她的父親是烏克蘭人，母親是俄國人；她說她過去為「第一頻道」工作，為俄國政府宣傳政治文宣讓她引以為恥，「我讓電視螢幕前的人說謊，害俄國人民麻木僵化」。

她指出，俄國人未在2014年克里米亞遭併吞時採取任何行動，俄國反對派領袖納瓦尼(Alexei Navalny)遭俄國政府下毒時，俄國人也未抗議；「我們只是安靜看著這個不人道的政權，現在全球要離棄我們，未來數十代的後裔將無法洗掉這場自相殘殺的戰爭」。

她呼籲俄國人起來示威反戰，「這是我們唯一能阻止戰爭的辦法，上街抗議；別害怕，他們沒辦法把我們所有人都關進牢裡」。

俄羅斯政府表示，逾3000人在6日的反戰示威中遭拘捕；OVD-Info預估，自從烏克蘭2月24日遭入侵後，估計有近1萬5000人被捕。