福斯新聞攝影記者烏國遇襲喪生 曾獲頒「無名英雄獎」

福斯新聞網派往烏克蘭採訪戰爭新聞的攝影記者查克爾茲維斯基(左)，14日乘坐車輛在基輔郊區城鎮戈連卡遭受攻擊喪生。(美聯社)

福斯新聞網(Fox News)15日發表聲明指出，在烏克蘭 採訪戰爭新聞的福斯攝影記者查克爾茲維斯基(Pierre Zakrzewski)，14日乘坐車輛在基輔郊區城鎮戈連卡(Horenka)遭受攻擊而喪生，同行的烏克蘭記者奧麗克珊卓拉‧庫夫夏諾瓦(Oleksandra Kuvshynova)也遇難身亡。

同車的福斯記者賀爾(Benjamin Hall)則受傷；福斯新聞網表示，主跑國務院的賀爾現正住院治療中，但未透露傷勢如何。

55歲的查克爾茲維斯基是愛爾蘭公民，由福斯派駐英國倫敦，今年2月之後在烏克蘭採訪戰爭新聞。庫夫夏諾瓦則擔任福斯新聞網烏克蘭事務顧問，協助福斯採訪團隊在當地搜集消息、與採訪對象聯絡以及實地走訪各地。

福斯新聞主播賀米爾(Bill Hemmer)15日在新聞播報中宣布查克爾茲維斯基遇難的消息；他說：「查克爾茲維斯基是我們新聞台的傳奇。他的過世令人悲痛欲絕。」

福斯新聞媒體(Fox News Media)執行長史考特(Suzanne Scott)15日在發給員工的一份備忘錄中寫道，查克爾茲維斯基為福斯新聞採訪過幾乎所有國際新聞，包括前往伊拉克、阿富汗 、敘利亞採訪。2021年12月，查克爾茲維斯獲福斯新聞頒發「無名英雄獎」(Unsung Hero)，表彰他2021年夏天在阿富汗採訪期間還協助阿富汗民眾撤離。

俄烏戰爭緊張，前往第一線採訪的記者死亡人數因此增加；美國紀錄片製片人芮諾(Brent Renaud)13日也在基輔外圍採訪時遭到攻擊死亡。

烏克蘭國防部15日下午證實庫夫夏諾瓦的死訊。庫夫夏諾瓦是基輔人，個人社群網站 帳號自我介紹欄寫道，擔任工作包括公關、電影、音樂等。福斯新聞網實地採訪團隊資深製作人費瑞林(Yonat Friling)說，庫夫夏諾瓦過去這個月加入福斯新聞網團隊，「表現非常傑出」。

對於查克爾茲維斯基採訪俄烏戰爭卻遇難，白宮發言人莎奇(Jen Psaki)15日下午在新聞簡報會上表示：「我們為他的家人以及整個社區表達關心與祈禱。」