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烏克蘭宣稱擊斃第4位俄軍將領：攻進馬立波時陣亡

「烏克蘭不會加入北約」 澤倫斯基：這是事實須承認

「我要回去幫忙」越來越多烏克蘭婦女返鄉參戰

記者胡玉立╱綜合報導
近日在烏波邊界的波蘭普熱梅希爾市車站，可見許多烏克蘭婦女搭車返回烏克蘭，都是自願回家鄉幫忙，共赴國難。(美聯社)
近日在烏波邊界的波蘭普熱梅希爾市車站，可見許多烏克蘭婦女搭車返回烏克蘭，都是自願回家鄉幫忙，共赴國難。(美聯社)

俄羅斯2月24日入侵烏克蘭迄今，已有逾300萬人逃離烏克蘭，與此同時，卻有一小部分人朝反方向進入烏克蘭，他們有些是外國志工、有些是返鄉戰鬥的烏克蘭僑民；其中，有越來越多女性重返家園。

這些甘冒戰爭風險的女性，不少是在國外生活和工作的烏克蘭婦女，還有許多打定主意守護家鄉，只因國內遭猛烈攻擊、物資枯竭，不得不越過邊境去購買生活所需商品。她們想幫助陷入困境的親人的意願如此強烈，因此各以或大或小的方式，為國家和同胞的存續做出貢獻。

「我要回去幫忙。我是醫療工作者，醫院需要幫助，」現年50歲奧芮爾(Iryna Orel)拖著行李登上自波蘭普熱梅希爾(Przemysl)開往烏克蘭西部利維夫(Lviv)的火車時說：「我會一直堅持到最後一刻。」

烏克蘭政府下令男子留下戰鬥，逃離烏克蘭的人絕大多數是婦女、兒童和老人。那些不能或不願離開的人，均面臨多重危險；即便如此，有些女性仍選擇回到戰區，盡己所能。

抵達敖德薩(Odesa)後，奧芮爾用電話告訴美聯社說，該市迄今仍在烏克蘭控制下，她一開始被空襲警報和爆炸聲嚇得半死，但「害怕發抖無濟於事」。

奧芮爾說，她的角色是提供醫療服務，但「也有許多愛國女性選擇參戰，捍衛烏克蘭」；她說：「女性也能戰鬥。」

「我要回烏克蘭幫人撤離。」住在義大利、正前往烏克蘭首都基輔的哈莉卡 (Maria Khalica) 說：「我知道基輔終將被占領，我們正抓住最後機會幫助別人。」56歲的西馬諾娃(Olga Simanova)從德國返回烏克蘭家鄉溫尼西亞(Vinnycja)時說：「我打算回到家人身邊，全家一起決定下一步該怎麼做。」

波蘭邊防衛隊發言人米查爾斯卡(Anna Michalska)15日表示，自俄國入侵烏國後，波蘭邊防部隊統計有逾19萬5000人次自波蘭進入烏克蘭，其中逾五分之四是烏克蘭國民。裡面有為了在波蘭買食物等用品來來回回的人，有人是帶著親人過境後返烏。

聯合國機構指出，波蘭迄今已收容逾180萬烏克蘭難民，佔300萬難民總數六成以上。聯合國難民署最初預測俄烏戰爭將有約400萬難民，此數字眼看很快就會超過。聯合國兒童基金會(UNICEF)發言人艾爾德(James Elder)表示，迄今約有140萬兒童逃離烏克蘭，平均每天約7萬3000名兒童，「從2月24日戰爭開始以來，幾乎每秒鐘都有一個孩子成為難民。」

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