躺擔架照廣傳 逃離馬立波婦幼醫院孕婦母子雙亡
俄羅斯9日轟炸烏克蘭遭圍困城市馬立波(Mariupol)婦幼醫院，美聯社追蹤的三名孕婦中，一名流血孕婦被用擔架抬出醫院，該畫面獲媒體廣傳，但醫生12日表示，她的骨盤被壓碎、臀部脫臼，剖腹產後仍母子雙亡；另兩名孕婦則成功誕下兩名女嬰。
馬立波婦幼醫院遭俄軍砲轟後，美聯社記者拍下影像報導，緊急救援人員用擔架抬出一名受傷孕婦，她的下腹流血，蒼白臉頰上充滿驚嚇。受驚孕婦獲救的畫面獲全球報導，具體呈現烏克蘭平民遭攻擊的恐懼，也呈現俄軍入侵烏克蘭最殘暴的其中一幕。
美聯社報導，該名婦女被送往另一間靠近前線的醫院，多名醫師試圖將她救回；當地醫師馬林(Timur Marin)12日表示，她的骨盆被壓碎，臀部脫臼，雖然醫師緊急剖腹產，但她的孩子仍舊無生命跡象。
醫療人員表示，該名婦女得知失去孩子後，朝他們哭喊「現在就殺了我吧！」
馬林表示，醫護人員試圖救她，「但搶救該名母親逾30分鐘仍無效，最後宣告母子雙亡。」
馬立波遭空襲後一片混亂，醫護人員還不知道該名婦女名字，她的丈夫與父親便將屍體領回；醫護人員表示，他們很欣慰她並未像馬立波許多死者一樣遭集體掩埋。
俄軍攻擊平民後，俄國官方聲稱該婦幼醫院遭烏克蘭極端主義者占據為基地，現在內部已無病患和醫護人員；俄國駐聯合國大使和俄國駐倫敦大使館均不實聲稱美聯社的照片為假。
美聯社記者自馬立波遭圍困之初便在該市內部報導，第一手拍下多名血跡斑斑的孕婦逃離婦幼醫院的影像；美聯社團隊11日和12日陸續追蹤部分受害者，他們被送到馬立波郊區另一所郊區醫院。
美聯社報導，當天救出的瑪莉亞娜‧維舍吉斯凱亞(Mariana Vishegirskaya)10日產下一名女嬰薇羅妮卡(Veronika)，她抱著女兒回憶醫院遭轟炸的經過，「當時我們躺在病床時，玻璃、窗框、窗戶和牆壁碎裂飛散。」
維舍吉斯凱亞表示：「我們不知道事情怎麼發生，大家在病床上，有些人來得及遮蓋躲避，有些人卻來不及。」
美聯社報導爆炸發生後，維舍吉斯凱亞身穿點點睡衣，裹著毯子走下瓦礫遍布的階梯；俄國官方則不實宣稱，她是一名醫師。
美聯社追蹤的第三名孕婦在轟炸中斷了幾根指頭，醫護人員11日剖腹產後，用力摩擦新生兒以刺激生命跡象，搶救數分鐘後，名為阿蘭娜(Alana)女嬰終於開始哭嚎，病房響起一片歡呼，她的母親和醫護人員都感動流淚。
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