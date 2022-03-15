躺擔架照廣傳 逃離馬立波婦幼醫院孕婦母子雙亡

俄羅斯9日狂轟烏克蘭南部城市馬立波婦幼醫院，一名流血孕婦被用擔架抬出醫院，該畫面獲媒體廣傳，但遺憾的是在剖腹產後仍然母子雙亡。(美聯社)

俄羅斯9日轟炸烏克蘭 遭圍困城市馬立波(Mariupol)婦幼醫院，美聯社追蹤的三名孕婦中，一名流血孕婦被用擔架抬出醫院，該畫面獲媒體廣傳，但醫生12日表示，她的骨盤被壓碎、臀部脫臼，剖腹產後仍母子雙亡；另兩名孕婦則成功誕下兩名女嬰。

馬立波婦幼醫院遭俄軍砲轟後，美聯社記者拍下影像報導，緊急救援人員用擔架抬出一名受傷孕婦，她的下腹流血，蒼白臉頰上充滿驚嚇。受驚孕婦獲救的畫面獲全球報導，具體呈現烏克蘭平民遭攻擊的恐懼，也呈現俄軍入侵烏克蘭最殘暴的其中一幕。

美聯社報導，該名婦女被送往另一間靠近前線的醫院，多名醫師試圖將她救回；當地醫師馬林(Timur Marin)12日表示，她的骨盆被壓碎，臀部脫臼，雖然醫師緊急剖腹產，但她的孩子仍舊無生命跡象。

醫療人員表示，該名婦女得知失去孩子後，朝他們哭喊「現在就殺了我吧！」

馬林表示，醫護人員試圖救她，「但搶救該名母親逾30分鐘仍無效，最後宣告母子雙亡。」

馬立波遭空襲後一片混亂，醫護人員還不知道該名婦女名字，她的丈夫與父親便將屍體領回；醫護人員表示，他們很欣慰她並未像馬立波許多死者一樣遭集體掩埋。

俄軍攻擊平民後，俄國 官方聲稱該婦幼醫院遭烏克蘭極端主義者占據為基地，現在內部已無病患和醫護人員；俄國駐聯合國大使和俄國駐倫敦大使館 均不實聲稱美聯社的照片為假。

美聯社記者自馬立波遭圍困之初便在該市內部報導，第一手拍下多名血跡斑斑的孕婦逃離婦幼醫院的影像；美聯社團隊11日和12日陸續追蹤部分受害者，他們被送到馬立波郊區另一所郊區醫院。

美聯社報導，當天救出的瑪莉亞娜‧維舍吉斯凱亞(Mariana Vishegirskaya)10日產下一名女嬰薇羅妮卡(Veronika)，她抱著女兒回憶醫院遭轟炸的經過，「當時我們躺在病床時，玻璃、窗框、窗戶和牆壁碎裂飛散。」

維舍吉斯凱亞表示：「我們不知道事情怎麼發生，大家在病床上，有些人來得及遮蓋躲避，有些人卻來不及。」

美聯社報導爆炸發生後，維舍吉斯凱亞身穿點點睡衣，裹著毯子走下瓦礫遍布的階梯；俄國官方則不實宣稱，她是一名醫師。

美聯社追蹤的第三名孕婦在轟炸中斷了幾根指頭，醫護人員11日剖腹產後，用力摩擦新生兒以刺激生命跡象，搶救數分鐘後，名為阿蘭娜(Alana)女嬰終於開始哭嚎，病房響起一片歡呼，她的母親和醫護人員都感動流淚。