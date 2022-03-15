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普亭接班人 俄防長10年戰功恐毀於侵烏不順

編譯洪毅／綜合14日電
俄軍在烏克蘭推進緩慢，俄羅斯國防部長蕭依古恐須為此負責。圖為蕭依古(右一)與俄軍參謀總長吉拉西莫夫出席由普亭主持的會議。(美聯社)
俄軍在烏克蘭推進緩慢，俄羅斯國防部長蕭依古恐須為此負責。圖為蕭依古(右一)與俄軍參謀總長吉拉西莫夫出席由普亭主持的會議。(美聯社)

俄羅斯入侵烏克蘭，俄國國防部長蕭依古(Sergei Shoigu)扮演重要角色；華爾街日報(WSJ)報導，蕭依古善於營造俄軍形象，乃至提升俄軍地位，甚至是總統普亭的潛在接班人；但隨著俄軍進攻烏國不順，蕭依古苦心經營的一切都可能土崩瓦解。

蕭依古並非職業軍人，而是土木工程出身，此專長讓他在蘇聯解體前夕成為緊急情況部長。由於在全國範圍內的表現受到肯定，2012年就任國防部長迄今；而剛剛接下國防部長之職的蕭依古，面對的卻是一批萎靡不振的軍隊。

蕭依古成為國防部長後，重點放在提升俄軍形象，包括研發精良的新式武器，改變軍服，使其更似打贏二戰時的蘇聯，推出各種製作流暢、精良的形象影片，還參與「武裝力量主教座堂」(Main Cathedral of the Russian Armed Forces)落成等。

蕭依古也建立相當的戰功，例如2014年成功策畫部隊快速併吞克里米亞半島，震懾推翻親俄政府的烏克蘭，還讓黑海艦隊更加通行無阻；到2015年，俄軍大舉幫助敘利亞的形象影片在國內放送，更反映出國防部的影響力已凌駕外交部。

藉由提振俄軍，以及善於察言觀色，讓蕭依古進入普亭的核心圈子。約翰霍普金斯大學國際關係教授拉德琴科(Sergey Radchenko)還說，蕭依古是最具潛力的普亭接班人之一。

從蕭依古聲稱美國幫助烏克蘭發展核武，到美國準備對烏東親俄勢力使用化學武器等指控，表明蕭依古在入侵烏國上幾乎不可能只是被動的角色；而由俄軍進攻至今不順表明，就算最終打勝仗，一開始預期的迅速進攻、推翻烏國政府的計畫已告失敗。

克里米亞半島面積只有烏克蘭廿分之一，且民情普遍親俄；敘利亞任務幾乎只有空中支援；此次出兵，俄軍後勤不佳，戰略規畫充滿瑕疵甚至只是空中樓閣，前線準備不足，國際孤立等種種，都有被凸顯出來的風險，瓦解蕭依古十年來建立的俄軍形象。

這一切對蕭依古將有何影響尚不得而知，有些論者認為蕭依古恐怕會淪為替罪羊，也有論者謂他的行動展現出對普亭的忠誠；軍事研究組織CNA專精俄國軍事的科夫曼(Michael Kofman)表示，一切最終仍取決於普亭。

普亭 國防部 烏克蘭

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