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「這是爸爸該做的事」麻州男赴基輔 救出女兒外孫

記者胡玉立／綜合報導
麻州居民哈伯德(左)冒險進入烏克蘭，帶女兒和小外孫逃離險境。(取自WCVB電視台)
麻州居民哈伯德(左)冒險進入烏克蘭，帶女兒和小外孫逃離險境。(取自WCVB電視台)

為了協助20歲的女兒和八個月大的孫子逃離戰區烏克蘭麻州男子哈伯德(William Hubbard)不顧烏俄戰爭風險，最近專程飛到波蘭、再徒步穿越邊境抵達烏克蘭首都基輔；一路帶著女兒和小孫子逃到西部，他日前在斯洛伐克邊境等候通關時向媒體說：「照顧家人，就是爸爸做的事。」

據WCVB-TV報導，哈伯德的女兒艾斯琳(Aislinn)於2018年16歲時移居烏克蘭，在著名的基輔舞蹈學院學習芭蕾舞。她雖曾試圖在俄羅斯入侵烏克蘭之前離開，但兒子塞拉芬(Seraphim)在新冠肺炎疫情期間於家裡出生，沒有出生證明或護照，一時難以離境。

哈伯德之前就曾為孫子的護照問題飛往烏克蘭，想協助安排DNA測試，證明孫子的美國公民身分，但沒有成功。哈伯德和妻子花了數周時間想從美國麻州提供幫助，但隨著俄羅斯軍隊推進，哈伯德決定親自前往基輔與女兒和小孫子會合，帶著他們一起逃難。

哈伯德告訴媒體：「我想，在這種情況下，我做了任何父親都會做的事。」

哈伯德一進入烏克蘭，就坐火車去基輔，與女兒和孫子團聚；他們打包好隨身物品、帶著四隻貓，然後與無法離開烏克蘭的艾斯林男友─孩子的父親道別。

三人日前逃到烏克蘭西部，與其他前往鄰國的難民一起在斯洛伐克邊境等候時，向記者透露他營救女兒和孫子的經歷。

「這就是爸爸們做的事。」他說：「他們要照顧家人。」

烏克蘭 邊境 麻州

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