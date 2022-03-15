憂美捲戰爭 國會兩黨都支持拜登不派兵、拒設禁飛區

俄國總統普亭警告北約不要在烏克蘭建立禁飛區，否則視為參戰。圖為自波蘭加油起飛的美空軍F-35閃電II戰鬥機，前往不知名的北約盟國上空巡邏。(美聯社)

烏克蘭 總統澤倫斯基 (Volodymyr Zelenskyy)應邀16日將向美國國會發表談話，並同步向大眾直播；國會兩黨議員都高度憂心，俄羅斯侵略烏克蘭恐使美國直接與俄軍發生衝突，因為俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)變得更不可測，但同時也有越來越多議員呼籲拜登 總統，提供烏克蘭更多武器、戰機及空防系統。

眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)和參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)宣布，澤倫斯基16日將向參眾兩院議員發表談話，所有議員均受邀參加這場視訊演說，且同步向大眾直播。

波若西14日宣布：「烏克蘭人民為他們與眾人民主奮鬥之際，很榮幸邀請到烏克蘭總統。」

波若西表示，澤倫斯基上周與她通話時提出此要求，許多議員對此感到興奮。澤倫斯基3月也曾與兩院議員視訊，當時他要求更多軍援。

美國國會邀請烏克蘭總統澤倫斯基16日以視訊方式，向國會兩院發表演說，直接向美國民眾請求支持援助，包括提供戰機，建立禁飛區，抵抗俄國侵略。圖為澤倫斯基12日在臉書講演。(美聯社)

墨菲：古巴危機以來最危險時刻

但國會兩黨許多議員也擔心美國恐捲入這場戰爭，並直接與俄軍對戰；兩黨議員均支持拜登不直接派美軍至烏克蘭和拒設禁飛區，以免擴大戰爭。

民主黨聯邦參議員墨菲(Chris Murphy)表示：「這是古巴飛彈危機以來最危險的時刻，我們從未這麼接近與俄國發生直接衝突。」

墨菲表示：「我們公開支持烏克蘭人，這是正確之舉，但我們還是要明白這是當代前所未見的時刻，我們公開資助一場對抗核大國發起的戰爭。」

兩黨議員認為普亭逐漸不穩定且難預測，並擔心他身邊充滿不願阻止其魯莽決策的策士；民主黨聯邦參議員希肯魯柏(John Hickenlooper)警告現在應步步為營，普亭已不復五年前的他，「國會大廈內有誰不擔心與俄國發生衝突？」

話雖如此，也有越來越多兩黨議員呼籲拜登總統，應提供烏克蘭提供更多武器、戰機及空中防禦系統。

俄國總統普亭警告北約不要在烏克蘭建立禁飛區，否則視為參戰。圖為在3月初在德國空軍訓練基地上空演習的美空軍B-52H同溫層堡壘戰略轟炸機。(Getty Images)

波特曼：白宮應給空中防禦系統

共和黨籍聯邦參議員波特曼(Rob Portman)表示，烏克蘭人民只不過要求自衛能力，他認為白宮應提供空中防禦系統給烏克蘭。

波特曼與跨黨派訪問團目前正在波蘭訪問，期間除了將與當地政府官員會面，也計畫前往難民營實地了解狀況。

同行的民主黨聯邦參議員艾咪‧柯洛布查(Amy Klobuchar)希望美國提供烏克蘭戰機。

另一方面，跨黨派國會議員組成的「解決問題黨團」(Problem Solvers Caucus)有58名成員13日呼籲，拜登政府可利用提供戰機給波蘭的協議，為烏克蘭提供無人機、地對空飛彈等空防系統。